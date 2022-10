Cambiamenti climatici, energia e agricoltura: saranno questi i temi - legati non più a un futuro lontano ma a un presente che necessità di rapide risposte - al centro del convegno di approfondimento che Confcooperative Pordenone proporrà insieme al Comune di San Giorgio della Richinvelda all'interno della rassegna vitivinicola le Radici del Vino, che si terrà a Rauscedo dal 7 al 9 ottobre.

La manifestazione - che valorizza le eccellenze vivaistiche ed enologiche di un territorio caratterizzato da un elevato Dna cooperativo (tanto che San Giorgio è stato insignito, primo in Italia del titolo di Comune delle Cooperative di Confcooperative) - ritorna dopo le due edizioni rimandate a causa dell'emergenza sanitaria e con essa il convegno di approfondimento che si terrà sabato 8 ottobre alle 10 al teatro don Bosco in via della Chiesa di Rauscedo.

"Un'occasione utile - dichiarano insieme il sindaco di San Giorgio della Richinvelda Michele Leon e il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli - per aprire un dibattito attorno alcune scelte che oggi, dopo un'estate caratterizzata dalla siccità e una situazione internazionale che sta facendo salire i costi energetici, non sono più rimandabili per le nostre cooperative e in generale per tutto il comparto agricolo del Friuli Venezia Giulia. Illustri relatori ci condurranno in questa analisi che attraverso le necessità del presente ci prepara a come sarà il nostro futuro".

Interverranno al convegno “Oggi e domani tra cambiamento climatico, energia e agricoltura” Carlo Piccinini, presidente nazionale di Confcooperative FedAgriPesca; Andrea Cicogna dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA FVG – Osservatorio Meteorologico Regionale; Stefano Vaccari direttore generale C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. Modererà l'incontro il giornalista Armando Mucchino, conduttore della seguita trasmissione radiofonica della Rai regionale Vita nei campi.