Cambio al vertice di Aidda Fvg

Cambio al vertice della delegazione Fvg dell’Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti D’Azienda che va ad una nota imprenditrice friulana: si tratta di Chiara De Nipoti, cofondatrice e Presidente Consiglio di Amministrazione di Oro Caffè di Tavagnacco.

Presso l’elegante cornice della tenuta della socia Albina Cimolai “Borgo delle Rose” a S. Quirino si è svolta l’elezione per il cambio al vertice dell’Associazione Aidda Fvg: Chiara De Nipoti, PCdA della nota azienda friulana Oro Caffè, è stata eletta all’unanimità come nuova Presidente della delegazione del Friuli Venezia Giulia della più autorevole Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda.

“Se guardo al mio percorso professionale vedo una Chiara bambina che muove i primi passi nell’attività commerciale dei suoi genitori, interessata a tutto quello che succede dentro un negozio, più che ai giochi classici dei bimbi”, dichiara De Nipoti. “Vengo da generazioni di imprenditori ed è stato sempre il mio obiettivo, che ho potuto realizzare nel 1987 quando con mio marito Stefano Toppano abbiamo fondato la torrefazione Oro Caffè. In questa nuova veste, di cui sono molto onorata anche perché il nostro gruppo è tra i più numerosi ed attivi in Italia all’interno di Aidda, intendo portare avanti importanti temi legati all’imprenditorialità femminile e alle iniziative per creare nuovi legami tra le aziende, credo fortemente nel gioco di squadra. Vorrei sviluppare anche iniziative di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente, che credo essere tra le prime vere esigenze oggi nel Mondo”.

Al cospetto di oltre 50 socie si è tenuta il l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per nomina della nuova Presidente, condotta dalla uscente vice Presidente Luisa Citossi AD di Aussafer Due srl e da Mirva Midolini di Midolini F.lli Spa. L’incontro, scandito da toni conviviali e amichevoli, ha visto l’intervento della Presidente uscente Lilli Samer – in collegamento video, impossibilitata a presenziare - che è stata in carica per due mandati, dal 2017 ad oggi. Lilli Samer ha ricordato con un lungo excursus le principali attività e obiettivi raggiunti in questo ultimo anno e ha infine ringraziato tutte le socie per la collaborazione in entrambi i suoi due mandati di Presidenza Aidda Fvg.

Era presente alla serata la Marchesa Etta Melzi Carignani, Cavaliere di gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana, già Presidente Nazionale AIDDA dal 1996 al 2002 nonché stimatissima e valorosa imprenditrice della nostra regione, resa illustre per tutte le onorificenze conseguite, le cui origini professionali trovano luogo nelle aziende familiari del gruppo delle “Acciaierie Weissenfels” spa.

E’ stato eletto assieme alla Presidente Chiara De Nipoti anche il nuovo Consiglio della delegazione regionale, così composto: Luisa Citossi (Aussafer Due spa), Alessandra Tulisso (Officine FVG), Sandra Pignolo (Officine Nuove), Elisabetta Cividin (Santa Croce aMare), Mariuccia Maranzana, Anna Brisotto (Az. Vitivinicola San Simone), Alessandra Brizzi (iSEC srl), Michela Del Fabbro (MEP spa), Clara Maddalena (Maddalena spa), Paola Montanari (Videe spa), Lilli Samer (Samer&co Shipping Spa) e la Marchesa Etta Melzi Carignani.