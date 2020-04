Il Circolo Legambiente di Udine con l'esperta di erbe Rita Pugnetti, per superare questo periodo difficile, propone delle camminate "virtuali" alla scoperta delle erbe commestibili.

L'invito è rivolto a tutte le persone interessate, di andare alla ricerca nel proprio orto, giardino o area condominiale di piante conosciute e non, fotografarle con il proprio cellulare e inviarle via whatsapp al numero 334709590 per conoscere il loro nome e il loro uso in cucina.

Potrete chiedere allo Chef Matteo dei consigli sull’uso appropriato di ogni erba per la preparazione di antipasti, primi, frittate, secondi, dolci, anche pane e pasta fresca fatta in casa, come fare liquori, amari e per uso medicinale.



Sappiamo che le popolazioni, nei vari periodi della storia, si nutrivano e si curavano con l'uso delle erbe.

Questa iniziativa potrebbe essere anche un modo per ricordare le tradizioni e coinvolgere i minori, a casa per la chiusura delle scuole, alla scoperta della natura e impegnarli come lezioni di botanica nelle ricerche, tramite internet e testi del settore, dei nomi delle varie specie vegetali e del loro uso.

Questa proposta sostituisce le camminate "in campo" già programmate per il mese di marzo e aprile rinviate a causa delle disposizioni ministeriali e regionali; divieti permettendo si farà un'uscita domenica 24 maggio sui “comunai” di Faedis.



Visto la situazione attuale per supportare le famiglie il ristorante Ai 9 Castelli ha deciso di offrire un servizio di consegna a domicilio sia in occasione di “camminate virtuali” con piatti a base di erbe, che per il menù di Pasqua e pasquetta ma anche per ogni giorno assecondando ogni esigenza e palato.