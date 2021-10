Campagna Amica, due appuntamenti nel weekend

Due sono gli appuntamenti per il fine settimana proposti da Coldiretti Pordenone con Campagna Amica. Venerdì 29 ottobre alle 20, all’agriturismo alle Genziane di Travesio, è in programma il primo appuntamento delle cinque serate, organizzate in altrettanti agriturismi di Campagna Amica, con i cuochi contadini in aziende guidate da imprenditrici agricole. Per prenotazioni: 3477413584.

Sabato 30, al mercato coperto di Campagna Amica di Pordenone (via Roma, 4) la proposta è per i più piccoli. Il tema della festa per i bambini è Halloween con Federica Animazioni. Il programma prevede anche l’intaglio e l'esposizione di zucche.