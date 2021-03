Campagna Amica e Coldiretti in campo per l'Ail

Ail, Associazione italiana contro le leucemie linfomi e mielonoma, Campagna Amica e Coldiretti Pordenone insieme a sostegno della ricerca.

Mercoledì 31 marzo e sabato 3 aprile, al mercato coperto di Campagna Amica a Pordenone (in via Roma 4), i volontari dell'associazione saranno presenti dalle 8 alle 13 con le uova e le focacce per raccogliere fondi a favore della ricerca, tutto nel rispetto delle misure anti contagio.

“Abbiamo messo volentieri a disposizione gli spazi del mercato – spiega la responsabile di Campagna Amica Chiara Rigo - per una campagna che riteniamo di grande importanza. La nostra associazione – prosegue Rigo - ha tra le finalità proprio quella di collaborare con il territorio su queste iniziative”.

“Per noi – rileva il presidente di Coldiretti Matteo Zolin - è scontato appoggiare questi momenti di solidarietà. Intendiamo farlo in queste due giornate ma anche per le prossime iniziative”.