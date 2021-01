Campolessi, arrivano i 'santoli' per i vitellini

Santul biel par un vigjel. E' questo il nome dell'iniziativa lanciata dall'azienda agricola La Frasca, piccola realtà contadina di Campolessi di Gemona che vuole resistere, continuando a offrire i propri prodotti genuini. A ideare la proposta è stato uno dei titolari dell’attività, Lorenzo Londero, 18enne che studia all’istituto agrario di Cividale.

In cosa consiste? Dopo la visita in stalla, c’è la possibilità di diventare 'santoli' di un vitello o di una mucca sostenendo la realtà con un contributo volontario e ricevendo in cambio vino, formaggio, ricotta, stracchino e gli altri prodotti di stagione.

"L'idea ha subito conquistato tante famiglie, bambini e amici che, in questo periodo difficile, colgono l'occasione per visitare la nostra piccola realtà contadina", spiega Marina Londero. "Vedere negli occhi la felicità dei più piccoli, che possono conoscere da vicino gli animali, riempie di gioia".

Per saperne di più potete visitare la pagina Facebook La Frasca a Campolessi, scrivere a lafrasca.campolessi@gmail.com o contattare il 3666596094.