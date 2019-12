Caneva, un frantoio per tutta la Pedemontana

A Caneva, sta per nascere il nuovo frantoio. "L'edificio agroalimentare - spiega il sindaco, Andrea Gava - al suo interno avrà lo spazio per un negozio di vendita dei prodotti del nostro territorio. Inoltre, c’è una stanza predisposta a poter diventare un laboratorio di trasformazione dei prodotti locali (ortaggi e frutta). Questo intervento, inserito anche nel programma politico-amministrativo, è un tassello di un progetto complessivo che mira a salvaguardare, valorizzare e incentivare le produzioni locali, che sicuramente creeranno un volano economico per tutta la zona Pedemontana, facendo da traino per la conoscenza del nostro territorio, anche fuori della nostra Regione".

"A tal proposito - continua Gava - ricordiamo le tante manifestazioni e iniziative organizzate in questi anni con la collaborazione dei diversi attori presenti sul territorio, come la festa del Figo Moro o Humus Park solo per citarne alcune, che hanno come obbiettivo quello di creare un flusso turistico con evidenti ricadute positive. Il frantoio potrà avere un forte stimolo lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, da sempre un principio guida dell'amministrazione da me guidata, potendo agire sulla tutela ambientale, essendo un concreto incentivo al recupero delle aree collinari, a volte poco appetibili da un punto di vista agricolo e sociale, con l’occupazione che può derivare, e ovviamente anche economico".

L’olivicoltura del Friuli occidentale risulta diffusa prevalentemente nei comuni dell’area pedecollinare del Livenza, quali Caneva, Budoia, Polcenigo e Aviano. Il contesto territoriale può essere considerato una zona omogenea di produzione. Si tratta nel complesso di un patrimonio di circa 15.000 piante, coltivate su una quarantina di ettari, con circa sessanta produttori.

La produzione è di circa 1.200 quintali di olive dalle quali vengono ottenuti circa 150 quintali di olio. Circa un terzo delle piante non è ancora in piena produzione. C’è, inoltre, un potenziale di aree per lo sviluppo notevole, che potrebbe raddoppiare le quantità nel giro di pochi anni, consolidando la zona come la più importante di tutto il Friuli Venezia Giulia.

"Con questi presupposti a suo tempo l’amministrazione comunale, di concerto con l’assessorato regionale all’agricoltura, ha valutato come strategica la scelta di realizzare tale struttura, tant’è che la Regione ha stanziato un contributo specifico per l’acquisto del frantoio", spiega ancora il sindaco. "I prossimi passi serviranno a coinvolgere i produttori della Pedemontana e a fornire loro un adeguato supporto sia per quanto riguarda gli aspetti agronomici sia per gli aspetti gestionali della struttura".

"Abbiamo già preso contatti con Ersa e con l’assessorato regionale all’agricoltura per avviare una serie di attività che riguardano dei corsi per frantoiani e per assaggiatori. Inoltre, si sta lavorando anche per avviare un servizio di supporto agronomico per i produttori, messo a disposizione dalla Regione, con lo scopo di assisterli nel periodo della coltivazione. Un altro aspetto non meno importante, riguarda il supporto per quanto riguarda gli aspetti gestionali della struttura, affinché si possa scegliere la più adeguata forma di gestione. Infine, l'intervento ha consentito di acquisire un'area in un luogo strategico che era in totale degrado", conclude Gava.