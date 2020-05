Cantina Rauscedo approva il bilancio

E’ stata una assemblea innovativa in tutti i sensi, quella svoltasi mercoledì 6 maggio tra i soci della Cantina Rauscedo. Sì, perché in tempi di prevenzione del contagio da Sars-Covid19 si è comunque svolta in una nuova modalità: videoconferenza o tramite l’istituto del voto per corrispondenza. Fase nuova quindi, grazie anche al supporto della tecnologia e della legge che ha permesso di utilizzare queste procedure. Il presidente Antonio Zuliani, a poco meno di un anno dalla sua elezione, ha presieduto l’assemblea dei soci che all’ordine del giorno aveva in discussione numerosi punti, tra i quali l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 luglio 2019, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di revisione, oltre ad altri atti di pura gestione della cooperativa come la nomina del collegio sindacale e l’approvazione dell’aggiornamento del regolamento interno dei conferimenti.

Resterà un assemblea storica, in particolare per il contesto completamente stravolto rispetto a un'assemblea normale, senza i soci riuniti in un unico auditorium bensì nel surreale silenzio dettato dalla lontananza alla quale la videoconferenza ci obbliga e quini ognuno presso la propria sede aziendale. Altri soci invece, forse meno avvezzi alla tecnologia hanno scelto il voto per corrispondenza passando in azienda per depositare nelle urne (rigorosamente sigillate con la ceralacca dai notai incaricati) la propria scheda di voto, preferendo apprendere le informazioni tramite pec e votando con l’allegata scheda inviata a tutti i soci. Tutta l’assemblea in videoconferenza, è stata assistita dai Notai incaricati che ne hanno attestato la corretta modalità di svolgimento a norma di legge.

"La risposta dei soci è stata soddisfacente - dichiara soddisfatto Zuliani – anzitutto per essere riusciti a svolgere l’assemblea in prima convocazione ma soprattutto per l’alta partecipazione al voto con 230 voti. Il risultato della votazione che ha visto l’approvazione del bilancio con oltre il 90% dei consensi apre una nuova strada nella storia della Cantina Rauscedo dopo la difficile stagione 2019 che ci ha visti coinvolti nell’indagine della Procura".

"Questa assemblea – commenta Zuliani – denota la compattezza dei soci ed è un messaggio di forza ed unità della base che responsabilmente permette alla nostra cooperativa di procedere in autonomia e di rimanere al 100% un azienda Friulana. Ho volutamente scelto il 6 maggio, sottolinea Zuliani, data simbolo per il nostro Friuli che ha saputo dimostrare con l’esperienza del terremoto il carattere e la tenacia della nostra gente e questo voto sottolinea la voglia di cambiare e crescere. Adesso ci manca ancora uno scoglio, e sarà entro la fine di questo mese – conclude Zuliani – ovvero chiudere la vicenda giudiziaria, pagare ciò che ci viene chiesto dalla Procura per gli errori commessi e poi guardare al futuro della Cantina che punterà anche su nuove produzioni di “vini bio” e su un maggiore rispetto dell’ambiente. Importanti saranno anche gli investimenti nel rafforzamento del brand che abbiamo in programma".