Cantina Rauscedo, confiscati 1,7 milioni

Accolte dal Gip del Tribunale di Pordenone, Rodolfo Piccin, le 22 richieste di patteggiamento per gli ex vertici della Cantina Rauscedo e per la decina di dipendenti coinvolti nell’inchiesta per frode in commercio partita nel 2018. Secondo l'accusa, sostenuta dal Procuratore Raffaele Tito, tra il 2016 e il 2018, la Cantina avrebbe commercializzato con etichetta Doc e Igp non meno di 93mila ettolitri di vino in realtà generico, e quindi a prezzo superiore, generando un profitto illecito.

Debiti saldati con la sentenza di oggi, che ha portato, appunto, alla confisca di 1,7 milioni di euro quale profitto del reato. Le pene per gli imputati vanno da un minimo di 1.500 euro di sanzione a un massimo di otto mesi di reclusione, tutte con il beneficio della sospensione condizionale della pena, perché hanno allineato la propria posizione a quella dell'autorità giudiziaria. La sanzione amministrativa comminata alla Cantina è di 20mila euro.