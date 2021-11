Natale è alle porte e inizia la frenetica ricerca del regalo perfetto… Ma cosa c’è di meglio del ricevere una confezione di prelibatezze enogastronomiche locali e sostenere le aziende del territorio?

Se è proprio questo ciò che state cercando, Cantine Aperte a Natale è l’evento giusto per voi! Anche quest’anno l’iniziativa, organizzata dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, si svolgerà durante tutto il mese di dicembre, a partire da venerdì 3.

Ci sarà la possibilità di scoprire o riscoprire alcune tra le più belle cantine del Friuli Venezia Giulia, pronte ad accogliervi non solo con visite e degustazioni ma anche con iniziative a tema: sabato 4 Isola Augusta a Palazzolo dello Stella sarà animata da un festoso mercatino natalizio con artisti e artigiani locali; De Clarini a Bottenicco di Moimacco scalderà i vostri i cuori con il Vin brulè e, per i più piccoli, con il Brulè di mele (4, 11, 12 e 18); Principi di Porcia ad Azzano Decimo organizza per sabato 4 uno showcooking natalizio per imparare a preparare i Gingerbread e molte altre.

Partecipando a Cantine Aperte a Natale potrete scoprire le fantasiose confezioni a km0 preparate ad hoc con selezionate bottiglie per tutte le occasioni oppure composte da biscotti, confetture, dolci e prodotti tipici con il corretto vino in abbinamento.

Sempre più spesso, infatti, la bottiglia di vino rappresenta un dono molto gradito per molte occasioni di festa e conoscerne la storia ci permette un emozionante viaggio nei luoghi di produzione delle eccellenze enologiche. Sarà, infatti, il produttore in persona a consigliare il vino per voi e per i vostri amici e parenti, indicando gli abbinamenti più appropriati e le tendenze del momento.

La lista delle cantine aderenti, con l’indicazione delle giornate e degli orari di apertura, le iniziative collaterali e tutte le informazioni per vivere l’evento in sicurezza, e nel pieno rispetto della normativa prevista per il contenimento del Covid-19, sono disponibili sul sito web www.cantineaperte.info