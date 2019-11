I caldi colori autunnali che colorano i vigneti saranno la magica cornice delle vostre visite e degustazioni in 37 cantine del Friuli Venezia Giulia che apriranno le loro porte a turisti e appassionati per un weekend tutto da gustare. Due giorni ricchi di gustose iniziative che si svolgeranno nelle cantine di tutto il territorio regionale per scoprire e apprezzare eccellenti vini e delizie gastronomiche. Degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, pranzi e cene con il Vignaiolo e piatti speciali saranno i protagonisti del grande evento Cantine Aperte a San Martino, organizzato per sabato 9 e domenica 10 novembre dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia.

Nelle due giornate dell’evento le cantine apriranno le loro porte dalle 10 alle 18 per visite e degustazioni, libere o su prenotazione. Alcune aziende organizzano anche cene e pranzi A Tavola con il Vignaiolo, in cui l’enogastronomia viene declinata in menù caratteristici da degustare direttamente nelle cantine, negli agriturismi e nei ristoranti della regione. In molte cantine troverete il Piatto Cantine Aperte a San Martino, ovvero interessanti proposte di abbinamento cibo/vino per arricchire ulteriormente le vostre degustazioni. Inoltre, in tutte le cantine aderenti troverete gli sfiziosi panificati Il Maggese/Novalis in grado di coniugare gusto e salute.

Oltre alle interessanti proposte di degustazione vini in abbinamento a prodotti tipici del territorio e di stagione, nelle cantine potrete vivere anche altre interessanti esperienze artistiche come la pittura con la feccia del vino, incontri con artisti locali e mostre fotografiche, naturalistiche alla scoperta delle terre del Chiarò, storiche con visite ad Abbazie e bunker della Guerra Fredda, tradizionali come la torchiatura dell’uva passita con il torchio di legno.

L’evento non va inteso semplicemente come una festa del vino, bensì come un momento di confronto con le persone che si dedicano alla loro attività con professionalità e dedizione. Per questo motivo vi ricordiamo che i vignaioli sono pronti ad accogliervi offrendovi da 1 a 3 degustazioni gratuite mentre le successive, a discrezione di ogni singola azienda, potranno essere a pagamento.

I menù A Tavola con il Vignaiolo, l’elenco dei Piatti Cantine Aperte a San Martino, le esperienze proposte e tante altre informazioni per vivere al meglio Cantine Aperte a San Martino sono disponibili su www.cantineaperte.info