Capodanno lunare, parte anche a Trieste la Chinese Week

Ogni anno l’Istituto Nuove Vie della Seta di Trieste organizza una settimana di eventi per festeggiare il Capodanno lunare attraverso iniziative culturali come le lezioni di cucina, la cerimonia del tè o lezioni di calligrafia con lo scopo di veicolare la cultura dell’estremo oriente sul territorio locale e celebrare una ricorrenza cara a molti paesi asiatici.



Quest’anno la Chinese week si terrà dal 21 al 30 gennaio 2022 e gli eventi in programma sono i seguenti:



Giovedì 20

Alle ore 11:00 presso Museo d’arte Orientale

Conferenza stampa per presentare l’evento al pubblico insieme all’assessore Giorgio Rossi



Venerdì 21

Alle ore 17:30 presso l’Università della Terza Età

Seminario sull’agopuntura

La medicina tradizionale cinese è una disciplina olistica molto complessa e distante dalle nostre concezioni culturali, ma che ha comunque fatto breccia nell’interesse dell’Occidente.



L’agopuntura è una medicina alternativa che fa uso dell’inserzione di aghi in specifici punti del corpo umano, al fine di promuovere la salute e il benessere dell’individuo.Il seminario sarà tenuto dal Dottor Filippo Castrovillari, docente interno della ScuolaTao con sede a Bologna.Sabato 22Alle ore 10:00Diretta Instagram da Seul con Chiara TirantiComodamente seduti da casa andremmo alla scoperta di Seul, città che vive in equilibrio tra tradizione e modernità.Domenica 23Alle ore 11:00Lezione di lingua e cultura vietnamitaLunedì 24Alle ore 17:00Durante questa lezione di cucina impareremo insieme a cucinare i Jiaozi (ravioli cinesi) e i Baozhi (panini cotti al vapore ripieni di carne e verdure). Uno spuntino da gustare in qualsiasi periodo dell’anno, uno dei piatti più diffusi non solo in Cina, ma anche a livello internazionale.“Li cucineremo e li mangeremo insieme!”, in presenza presso il Centro di Formazione professionale Civiform (via di Conconello 16, Opicina)Su prenotazione (massimo 20 persone).Martedì 25Alle ore 18:30Il calligrafo e fondatore dell’istituto “Nuove Vie della Seta”, Gao Xu, terrà una lezione sull’arte della calligrafia cinese, che, grazie alla sua unicità, non è solo un mezzo di comunicazione, ma è anche un modo per esprimere senso estetico e cultura.Il workshop di calligrafia si terrà in presenza presso l’Antico Caffè San Marco su prenotazione (massimo 20 persone).Mercoledì 26Alle ore 18:30Lezione di lingua e cultura cineseGiovedì 27Alle ore 17:30La cerimonia del tè è parte integrante della cultura tradizionale cinese. Scoprite con noi la filosofia che si cela dietro a questa pratica basata su armonia, meditazione, rispetto e tranquillità. Vedremo insieme anche l’etichetta da osservare da parte dei presenti durante la cerimonia.Su prenotazione (massimo 25 persone).Venerdì 28Alle ore 18:30Lezione di lingua e cultura giapponeseSabato 29Alle ore 11:00Lezione di lingua e cultura coreanaAlle 16:00Seminario di Feng ShuiInsieme a Ottavia scopriremo i segreti per avere una casa arredata in modo armonioso che trasmetta serenità.Il seminario si terrà in presenza presso l’Aula Magna del Liceo Dante Carducci.Su prenotazione (massimo 30 persone).Info e Prenotazioni: Istituto Nuove Vie della Seta, Tel: +39 388 878 3798, e-mail: info@nuoveviedellaseta.com