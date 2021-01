Carlo Dall'Ava torna in pista dopo un infarto

Non sempre le cose vanno bene. Le sfide nella vita, ci sono per tutti. Anche per chi, nella vita, può dire di avere tutto, soprattutto la felicità quotidiana per quello che si è e si fa. Nessuno è immune, però, alle vicende avverse. Questo periodo di pandemia ce lo sta dimostrando. Già essere imprenditori è una prova quotidiana. C’è anche chi, le sfide, le affronta e poi torna più forte di prima. E’ quanto accaduto a Carlo Dall’Ava, noto fondatore del marchio Dok, degli altrettanto noti prosciutti di San Daniele del Friuli e di diversi ristoranti e prosciutterie. No, non è uno scampato al Covid. Ma è comunque un sopravissuto.

"Oggi sto bene. Ma ho passato un periodo duro, durissimo, da cui sono uscito diverso. Ho avuto un infarto. Giorni e giorni in ospedale. Operazioni. La terapia intensiva. Non poter comunicare con i miei cari. E' stata dura. Ma sono qui a raccontarla".

"Molte delle persone che credevo amiche mi hanno voltato le spalle. E, allora, dentro di me, è scattato qualcosa: non ho più tempo per non dire ciò che penso. I freni inibitori sono saltati. Molti altri, invece, mi hanno stupito per la loro vera amicizia: a loro sono grato, non me lo dimenticherò. Mai", racconta ancora Dall'Ava.

Non manca, poi, un duro atto di accusa "a coloro che hanno il potere di tenere chiusi locali e ristoranti e a chi ci governa. A mio avviso non si rendono conto del danno che stanno apportando all’intero sistema economico. Chi ci governa non ha la minima idea di cosa voglia dire fare impresa. Ovvero: svegliarsi ogni giorno con una miriade di problemi da risolvere. Lottare perché le cose vadano bene. Dare da lavorare a centinaia di persone e non sapere cosa sarà domani. Ci dicono di adeguarci alla norma per il distanziamento, un numero limitato di posti a tavola. E poi ci fanno chiudere, senza nessuna certezza su quando e come riaprire. Siamo un popolo tollerante, accettiamo ciò che ci viene imposto. Fossimo in Francia, o in altri Paesi, le reazioni sarebbero differenti...".

"Io ho 80 persone a casa. Abbiamo anticipato la cassa integrazione, non so se saremo ancora in grado di farlo. Quando in molti altri Paesi nel mondo tutto funziona, con le regole, rispettando i dettami anti Covid. L’Asia è ripartita. Israele ha vaccinato una buona parte della popolazione e noi siamo nel pieno di una crisi di Governo, nel bel mezzo della pandemia. Solo noi, con i nostri ristoranti, registreremo un meno 80% degli introiti. I ristori sono compensazioni a dir poco ridicole".

Dopo le critiche, c'è spazio anche per i ringraziamenti: "Oltre alla mia famiglia, dico grazie ai medici e agli infermieri degli ospedali di Udine e Pordenone: mi hanno curato con grande professionalità e umanità", conclude Dall'Ava.