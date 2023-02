Carta Fvg, il 3 marzo vertice a Trieste

"Il ruolo dei Consigli regionali in Europa, a tutela delle filiere produttive e delle identità territoriali - Fare sistema per difendere le eccellenze agroalimentari del Made in Italy: buone prassi e nuove proposte".

Sarà questo il tema intorno al quale si articolerà l'appuntamento che il 3 marzo prossimo coinvolgerà a Trieste i componenti della Conferenza italiana dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, summit che il presidente dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia ha presentato questa mattina a Roma in occasione dell'Assemblea plenaria dell'organismo.

Il vertice del Cr Fvg, delegato per il Coordinamento delle Commissioni politiche europee, ha confermato l'appoggio al progetto da parte di Coldiretti che, anche in occasione dell'incontro previsto nel capoluogo giuliano e incentrato sulla Carta Fvg, interverrà con un suo rappresentante che opera a Bruxelles. E' atteso anche un funzionario della Rappresentanza permanente d'Italia all'Unione europea. In tale circostanza, verrà dettagliato, e quindi approvato, un documento tematico di posizione.