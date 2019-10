Casarsa, degustazione benefica di formaggi

Un Gran tour tra i formaggi tutelati come presìdi Slow food dall'Italia e dall'Europa per una serata speciale dedicata alla racconta fondi del progetto "Si può dare di più” di Friulovest Banca per recuperare, con un intervento multimediale, gli affreschi dell'antica Chiesa di Santa Croce di Casarsa della Delizia, cara a Pasolini e chiamata dai casarsesi affettuosamente Glisiùt.

L'appuntamento gastronomico, abbinato ai migliori vini del territorio, si terrà venerdì 4 ottobre alle 19.30 in via Copece a San Vito al Tagliamento nella sede della La Volpe sotto i Gelsi, fattoria sociale della cooperativa Casarsese Il Piccolo Principe. Prenotazioni telefonando al 366 3730072.

Si degusteranno oltre 25 formaggi selezionati al recente Cheese, la grande rassegna casearia di Slow food. Per le regioni italiane rappresentate Lombardia, Sardegna, Campania, Abruzzo, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Umbria mentre tra i Paesi esteri Paesi Bassi, Slovacchia, Regno Unito, Francia, Irlanda, Spagna, Belgio, Polonia, Portogallo e Slovenia. La serata vede la collaborazione del Cidic, Pro Loco di Casarsa della Delizia, Vini La Delizia Slow food del Pordenonese, Filari di Bolle, La Volpe sotto i Gelsi e Il Piccolo Principe, oltre a Friulovest Banca che promuovere il progetto “Si può dare di più”.