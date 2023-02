Casarsa, ecco le date della Sagra del vino

Mancano solo due mesi e la Pro Casarsa della Delizia Aps ha ufficializzato le date della 75esima edizione della Sagra del Vino: la manifestazione si terrà, secondo tradizione, dal 21 aprile al 2 maggio e sarà una grande festa di primavera che valorizzerà le eccellenze enogastronomiche e le bellezze del territorio. Novità di quest'anno tre appuntamenti speciali intitolati “Aspettando la Sagra del Vino” che tra teatro e musica accompagneranno il pubblico da fine marzo.

“Sarà una Sagra del Vino - ha annunciato Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa della Delizia - che renderà omaggio ai suoi 75 anni di storia con mostre, convegni, musica, eventi. E non mancheranno il divertimento del luna park e i sapori tipici da gustare nei chioschi enogastronomici gestiti dalle associazioni locali. A breve forniremo ulteriori anticipazioni, ma già adesso ringrazio il Comune e la cantina La Delizia Viticoltori Friulani per il sostegno nonché i vari sponsor, associazioni e volontari che renderanno questo programma realtà. Grazie al lavoro di questa grande squadra e alla comunità di Casarsa che dimostra di amare questo storico evento, riusciamo anno dopo anno a richiamare molti visitatori e a rinnovare così questa tradizione radicata nei cuori di tutti i casarsesi, piccoli e grandi. Proprio per questo abbiamo deciso di ampliare l'offerta con i tre appuntamenti di “Aspettando la Sagra del Vino” i quali grazie alla meraviglia del teatro e della musica ci permetteranno di calarci in anticipo nei festeggiamenti”.

“Aspettando la Sagra del Vino”, il cui programma verrà presentato in marzo, vedrà in scena “Nei panni di Cyrano” venerdì 24 marzo alle 20.45 al teatro Pasolini con l'attrice Norina Benedetti della Compagnia Teatro Estragone e un gruppo di liceali; venerdì 31 marzo “La cena dei cretini” con la compagnia teatrale la Bottega sempre al teatro comunale alle 20.45; sabato 15 aprile alle 20.45 “Facciamo finta di essere Gaber” con le canzoni più celebri del grande autore (spettacolo con incasso devoluto in beneficenza).

Il programma ufficiale della Sagra del Vino sarà svelato più avanti, ma la squadra dei volontari è già al lavoro e sono tanti gli eventi già in calendario che renderanno unici questi 12 giorni di festeggiamenti a Casarsa della Delizia. Confermati gli eventi importanti come Filari di bolle, la Selezione che incoronerà i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia e la Marcia del Vino il 1° maggio.

La Sagra del Vino - organizzata dalla Pro Casarsa della Delizia in collaborazione e con il sostegno del Comune e de La Delizia Viticoltori Friulani - è una delle manifestazioni di punta del Friuli Venezia Giulia in campo enogastronomico da 75 anni ed è stata insignita del marchio nazionale “Sagra di qualità” assegnato dall'Unpli, l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia. Inoltre per il suo impegno ambientale gode del marchio di Ecofesta.