Cefap, nuovo corso per il settore agroalimentare

Ha preso avvio in questi giorni il corso gratuito, in quanto finanziato dal Fse, di Formazione Superiore Tecnico del controllo della produzione agroalimentare e biologica: al termine delle 800 ore di formazione, di cui ben 400 svolte in azienda, ci saranno 12 nuovi specialisti controller nei processi produttivi agroalimentari.

Si rinnova, quindi, la qualificata attività formativa, rivolta a occupati e disoccupati, gestita da Cefap nell’ambito del Polo formativo agroalimentare che in questi anni ha fornito specialisti ad aziende e società di consulenza regionali ed extra regionali. E’ infatti molto elevata la percentuale di occupazione assicurata agli allievi delle precedenti edizioni al termine dell’attività formativa.

Si tratta di un corso che fornisce competenze in materia di gestione dei sistemi qualità, sicurezza alimentare e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con approfondimenti sulle normative di settore e un focus sulla certificazione di prodotti biologici.

Oltre alla Qualifica Post diploma, vengono inoltre rilasciate ulteriori attestazioni assai richieste dalle imprese e che quindi offrono forte garanzia di occupabilità: “Auditor interno di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (Uni En Iso 22000:2005)”; “Auditor interno di sistemi di gestione per sistemi di gestione per la qualità (Uni En Iso 9001:2015)”; “Addetto/Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro)”.

Da evidenziare che tali attestazioni sono gratuite per i disoccupati e hanno un elevato valore di mercato. La collaborazione alla formazione è garantita dal Dipartimento DI4A dell’Università di Udine, dalla Fondazione Agrifood & Bioeconomy, dal Consorzio Montasio, dal Consorzio delle Doc Fvg, dal Consorzio del prosciutto di San Daniele, da Ceviq, solo per citare alcuni dei partner della Rete del Polo formativo agroalimentare.

Per informazioni contattare la Segreteria del Cefap: tel 0432.821111 – mail info@cefap.fvg.it o visitare il sito www.cefap.fvg.it