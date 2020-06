Chef Alessandro Borghese fa tappa in Carnia

Il miglior ristorante di cucina carnica del Friuli Venezia Giulia secondo il programma Alessandro Borghese 4 Ristoranti? Lo svelerà nella sua seguitissima trasmissione dedicata alle eccellenze della ristorazione lo chef Borghese nella puntata che andrà in onda in prima tv assoluta domani 11 giugno alle 21.15 su Sky Uno HD. Grazie all'ormai stretta e consolidata collaborazione tra PromoturismoFvg e la produzione del programma Banijay Italia, lo chef Alessandro Borghese e la sua troupe sono ritornati per la terza volta in Friuli Venezia Giulia lo scorso novembre accendendo i riflettori sulle eccellenze enogastronomiche della Carnia.

Dopo la nomina del miglior ristorante di frontiera a Trieste nel 2016, che ha visto come vincitore il ristorante Chimera di bacco e del miglior ristorante con annessa cantina vitivinicola del Collio nel 2017 per il quale è stato nominato l’agriturismo Wine&Beer Alturis di Cividale del Friuli, quest’anno sono i piatti e i prodotti della Carnia a essere i protagonisti per il Friuli Venezia Giulia della puntata che uno dei programmi enogastronomici più seguiti e appassionanti del panorama televisivo italiano dedica alla nostra regione.

Nelle case e nei ristoranti della Carnia la popolazione porta avanti con orgoglio le proprie tradizioni: nei menu non mancano mai ricette tramandate di generazione in generazione e i piatti cardine della cucina carnica, preparati con i prodotti di stagione e coltivati sul territorio, come lo zuf, i leggendari cjarsons e i macarons di coce. Ma oggi nei ristoranti della zona questi piatti vengono ancora riproposti rispettando gli antichi insegnamenti? Quattro ristoratori hanno deciso di sfidarsi, a colpi di pranzi e cene tipicamente carnici, per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina carnica del Friuli Venezia Giulia.

A contendersi il titolo nell’episodio di domani, giovedì 11 giugno, alle 21.15 su Sky Uno e sempre disponibile on demand, ci sono: Sara con Antica Osteria Stella D’Oro, Alessandro con Edelweiss Stube, Paola con La Buteghe di Pierute, e, infine, Federico con Osteria Al Cral. L’oggetto di bonus è la zucca, l’ortaggio della Carnia più colorato e versatile, che viene usato dall’antipasto al dolce.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti – la produzione originale di Sky prodotta da Banijay Italia – è la sfida culinaria itinerante della tv più appassionante degli ultimi anni: un’importante vetrina per tutto il territorio regionale - viste le molteplici riprese nei luoghi di interesse turistico – e per la promozione della nuova Strada del Vino e Sapori del FVG.