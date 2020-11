Chiara De Nipoti di Oro Caffe in onda su Rai Uno

Il Friuli Venezia Giulia con una delle sue amate industrie del territorio torna a far parlare di sè in prima serata su Rai Uno.

Chiara De Nipoti titolare di Oro Caffè, storica torrefazione di Tavagnacco fondata assieme al marito Stefano Toppano oltre 30 anni fa, ha preso parte in qualità di personaggio dall’identità segreta ad una puntata della trasmissione “I Soliti Ignoti – il ritorno”, tra le più seguite ed amate dagli italiani nel palinsesto di prima serata.

“Ha una torrefazione” il titolo assegnato alla De Nipoti, che assieme agli altri sette “ignoti” ha cercato di mettere in difficoltà la concorrente protagonista della serata, molto perspicace.

La puntata della trasmissione con ospite speciale Loretta Goggi, testimonial AIRC per la ricerca sul cancro, andata in onda ieri 1° novembre, ha ottenuto quasi il 21% di share dell’intero palinsesto della serata che significa che è stato seguito da 5 milioni di italiani, confermandosi prima rete dei canali nazionali.



“E’ stata una bellissima e divertente avventura – ha commentato Chiara De Nipoti, titolare di Oro Caffè – ed il padrone di casa Amadeus è una persona eccezionale, non lo conoscevo prima e mi lascia un bellissimo ricordo - ha proseguito la De Nipoti – ci ha fatto sentire tutti a nostro agio in un clima sereno e gioioso, attorniato da uno staff Rai preparatissimo e cortese. Con la mia partecipazione al programma di Rai Uno spero di aver portato un po’ di attenzione sul caffè espresso di qualità, che rappresenta un’eccellenza mondiale portabandiera del Made in Italy, della cui filiera noi siamo degli orgogliosi protagonisti.”