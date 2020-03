Chiusa l'area food del Parco del Cormor

La società gestrice dell’area ristoro del Parco Del Cormor in Comune di Udine comunica che, nel rispetto delle normative vigenti e delle cautele messe in atto per contenere la diffusione del Covid-19, il servizio chiosco/bar non sarà al momento operativo.



Per i gestori del Parco del Cormor è fondamentale la collaborazione di tutti e l'impegno a tenere comportamenti consapevoli per accelerare il più possibile il superamento della situazione, anche di chi decide di frequentare l'area verde che viene invitato a seguire le disposizioni in vigore.



Per questo motivo i gestori partecipano attivamente alla prevenzione della diffusione del virus attivandosi su tutti i canali social e web del Parco per informare cittadini e utenti delle misure messe in campo dal Governo e dal Ministero della Salute.



Saranno quindi realizzate apposite pubblicazione degli avvisi e delle raccomandazioni per contenere la diffusione del Covid-19, nonché dei link utili su cui reperire le informazioni aggiornate come il vademecum su cosa fare in caso di dubbi, le raccomandazioni per la prevenzione e le risposte alle domande frequenti delle regole #iorestoacasa. Non mancheranno i cartelli affissi nell’area ristorazione del parco con le medesime informazioni.