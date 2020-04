Chiusi per due giorni, code ai supermercati

Oggi giornata di code fuori dai supermercati in vista delle chiusure previste per domani, sabato 25 aprile, festa della liberazione. In piena emergenza da Covid-19 è diventato anche difficile fare la spesa.

Le restrizioni imposte agli spostamenti da casa e gli ingressi contingentati hanno allungato infinitamente i tempi di attesa per entrare nei negozi alimentari. Alcuni si stanno organizzando per migliorare il servizio durante l’emergenza. Le file dei clienti non accennano a diminuire e alcune catene stanno adottando sistemi di prenotazione che permettono di fissare in anticipo l’accesso al punto vendita, saltando così la fila.