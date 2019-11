Chocofest, 22ma edizione ricca di golosità al cioccolato

Al via la 22ma edizione del Chocofest, a Gradisca d’Isonzo dal 29 novembre al 1 dicembre 2019, sarà un’occasione in cui, oltre a poter degustare svariate tipologie di pregiato cioccolato, vi saranno diversi momenti imperdibili.

Tra le presenze di eccezione, si annovera la partecipazione del maestro Fausto Ercolani, in arte “L’Artigiano Perugino”, che delizierà il pubblico con dimostrazioni visive e pratiche inerenti l’arte del cioccolato.

Le tre giornate coinvolgeranno anche “Cocambo”, unico laboratorio di cioccolato operante sul territorio, che nasce dall’idea innovativa di Piero Zerbin, mastro Pasticcere ad Aquileia, il quale nella giornata di domenica 1 dicembre terrà una dimostrazione incentrata sulla pralina.

L’offerta del Chocofest sarà arricchita, inoltre, dai prodotti di “Peccato Originale”, che si distingue per il connubio tra piacere e benessere, per via della maggiore quantità principi attivi e nutrienti contenuti nel cioccolato.

La giornata di sabato 30 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, vedrà alle ore 21.00 un concerto del gruppo “Fabrizio de Andrè Ensemble”, nato ad inizio 2019 dalla comune passione nei confronti del celeberrimo cantautore italiano. L’esibizione ha l’intento di celebrare la figura femminile e di ricordare al pubblico come il rispetto e l’onorare la donna siano valori basilari che non vanno né dimenticati, né violati.

Dal forte desiderio degli organizzatori, è nata poi l’idea di coniugare due prodotti d’eccellenza, quali la Ribolla Gialla e il cioccolato, in un’esperienza degustativa nuova ed innovativa, che verrà presentata domenica alle 17.00 con la presenza di chef, enologi e cioccolatieri e le guest star Collavini.

Il Chocofest darà, infine, l’opportunità di sostenere i progetti Telethon, tramite l’acquisto di cuori di cioccolato realizzati per l’occasione.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio ed il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Gradisca d’Isonzo, Associazione Gradisca è, Confcommercio, BCC Staranzano Villesse.