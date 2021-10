Cinque serate negli agriturismi di Campagna Amica

Cinque serate, in cinque agriturismi di Campagna Amica, con cinque cuochi contadini in altrettante aziende guidate da imprenditrici agricole. Questa è la proposta di Coldiretti Pordenone, che con gli agriturismi di Campagna Amica e Donne Impresa Coldiretti presenta un itinerario alla scoperta dell’ospitalità e dei sapori della cultura contadina del nostro territorio a chilometro zero.

"Siamo orgogliosi – afferma Monica Martini rappresentante provinciale di Coldiretti Donne Impresa Pordenone - di ripartire con questa iniziativa che rappresenta uno spaccato autentico dell’agricoltura del nostro territorio raccontato dalle donne. I cinque appuntamenti – racconta Monica - non sono solo un’occasione per degustare del buon cibo ma per conoscere tradizioni, storia ma aggiungerei per sperimentare l’accoglienza nelle nostre famiglie”.

Tutti gli appuntamenti sono in calendario il venerdì alle 20. La partenza è in programma il 29 ottobre all’agriturismo alle Genziane (3477413584) di Travesio; seguiranno le serate il 5 novembre all’agriturismo Tina a Rauscedo (3476433446), il 12 all’Orto Biologico (3391742380) a Cordenons, il 19 a Caneva, all’agriturismo Cortivo Pancotto (3299884252). Chiuderà l’agriturismo la Lataria dei Magredi (042797037) a Vivaro. Per tutti gli appuntamenti è consigliata la prenotazione.