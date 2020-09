CioccolatItaliani apre al Città Fiera

L’importante realtà imprenditoriale tutta italiana CioccolatItaliani ha scelto Città Fiera per aprire il suo primo ed unico punto vendita in Friuli Venezia Giulia. L’azienda della famiglia Ferrieri ha aperto il suo primo locale a Milano nel 2009, oggi l’azienda opera in 7 diversi paesi con più di 40 store e, da quattro anni consecutivi, vanta una crescita a doppia cifra.

Il punto vendita di Città Fiera si trova nella nuova food court e, come da tradizione, ha saputo ricreare un ambiente affascinante e piacevole, un chocolate bar in cui il migliore cioccolato del mondo si combina con gelateria, pasticceria e caffetteria. L’offerta comprende i migliori prodotti firmati Cioccolatitaliani e diventati ormai iconici, dai waffle creativi, ai caffè speciali caldi e freddi, fino ai coni gelato con il cuore fuso di cioccolato riempito espresso dalle fontane di cioccolato, il rito inconfondibile di Cioccolatitaliani.



L’obiettivo di Cioccolatitaliani è creare un nuovo modo di vivere il cioccolato, la Chocology, partendo da una materia prima d’eccellenza per sprigionarne e declinarne tutte le qualità, rendendo unici, di volta in volta, una tazzina di caffè, un gelato, una torta o una brioche. Cioccolatitaliani è un luogo multiforme, in cui vivere il cioccolato in modo nuovo, dalle fasi di lavorazione quotidiane, alla preparazione al momento, per accompagnare i clienti in ogni attimo della giornata, dalla colazione alla merenda, fino al dopo cena.