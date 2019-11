Cioccolato protagonista nei due nuovi panettoni griffati Dall'Ava Bakery

È il cioccolato di qualità il grande protagonista dei nuovi panettoni proposti da Dok Dall'Ava per le festività natalizie 2019. Grazie alla sapiente arte dello chef Sergio Pontoni Junior, pasticciere che con la sua creatività dà vita a vere e proprie delizie nel forno di Ponte San Quirino, la linea bakery “Maria Vittoria” proposta dall'azienda sandanielese si arricchisce di alcune "gemme". Per conquistare i consumatori più golosi - e non soltanto -, quest'anno sono stati infatti concepiti due panettoni impreziositi dal cioccolato Valrhona francese, a conferma della costante ricerca della materia prima di grande qualità. Sono nati così il panettone con cioccolato alla fragola abbinato a classici canditi di limone, e quello con cioccolato al lampone con perle di cioccolato fondente per assicurare un sapiente contrasto di sapori. Entrambi i prodotti, ideali in abbinamento con una ribolla vinificata con metodo classico, vengono proposti con le pezzature da 500 grammi, oppure da un chilo, e sono già in vendita nei negozi specializzati, oppure nei ristoranti e prosciutterie Dok Dall'Ava.



Chi cerca sapori ormai “classici” nella linea Maria Vittoria Bakery, ma comunque alternativi a quelli tradizionali, può orientarsi sulle varianti all'amarena, zenzero e cannella, cioccolato e arancio, ma anche su quella al caramello salato, lanciato con buoni riscontri in occasione del passato periodo natalizio. L'impasto base, utilizzato in tutte le alternative, è realizzato con ingredienti di prima qualità grazie all'utilizzo di farine macinate a pietra, burro belga, cedro di Diamante e scorze di arance candite (da Morandin), sale di Pirano, vaniglia Bourbon. Nella versione classica, il panettone Dall'Ava è proposto in pezzature che vanno dai 100 grammi ai 20 chili.



«Il panettone delle Valli del Natisone - commenta Carlo Dall'Ava, l'imprenditore che nel 2012 ha affiancato alla tradizionale produzione dei prosciutti anche la linea di prodotti da forno – si conferma sul mercato internazionale come uno dei migliori prodotti italiani di categoria. Con le due nuove, golose varianti siamo certi di riuscire a intercettare una fetta di consumatori ancora più ampia».