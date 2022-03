Cividale, Joe Bastianich riapre l'Orsone

Dopo quasi tre anni di stop, a Cividale ha riaperto 'Orsone', il locale creato da Joe Bastianich e affacciato sui vigneti dell’azienda agricola di famiglia.

L'imprenditore italo-americano, ex giudice di Master Chef Italia, ha affidato la gestione a due giovani 'made in Fvg', lo chef Luca Belardinelli, classe 1996, e l’esperto di ospitalità Michele Simcic, classe 1984, che, dopo aver lavorato a 'La Subida', volevano mettersi in gioco con un loro progetto.

Il menu? Accanto alla 'taverna americana', offre una rinnovata proposta di ristorazione, con una cucina 'innovativa e circolare', attenta al territorio. Il locale è operativo da inizio marzo, anche se non c'è ancora stata ancora una vera e propria inaugurazione, che sarà organizzata - come ha confermato lo stesso Bastianich - non appena rientrerà in Italia e sarà anche un'occasione per raccogliere fondi a favore dei profughi ucraini.

Ai due gestori, nel frattempo, è arrivato l'in bocca al lupo del governatore Massimiliano Fedriga.