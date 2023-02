Civiform sul podio ai Campionati della Cucina 2023

Nell'ambito del Contest Miglior Allievo degli Istituti professionali alberghieri di Rimini, il campione regionale Fvg Cristian Derosa si è messo in evidenza conquistando il terzo posto generale e una medaglia d'oro.

Cristian Derosa, 17 anni, frequenta il quarto anno del corso Tecnico di Cucina al Civiform di Cividale ed è sul podio dei Campionati della Cucina 2023, la più importante competizione culinaria nazionale, giunta quest’anno alla settima edizione. All’evento, riconosciuto dalla Worldchefs (Confederazione Mondiale dei Cuochi) e organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC) a Rimini, Cristian ha ottenuto una medaglia d’oro (attribuita a chi ottieni punteggi superiori a 90) e il terzo posto al Contest Miglior Allievo Istituti Alberghieri d’Italia. Per lui, oltre alla coppa, una giornata di formazione presso il Cast alimenti di Brescia.

Alla finale nazionale partecipavano gli allievi degli Istituti alberghieri che avevano superato le selezioni regionali. In gara con Cristian c’era il suo compagno di corso Francesco Linossi, che gli ha fatto da assistente nella realizzazione del piatto. Sul podio sono arrivati Francesco Orsi dell’IPSSAR “Veronelli” di Casalecchio di Reno e, al secondo posto, Julian Mella, dell’Ecole de l’Hotellerie di Aosta.

Davvero promettente il percorso di Cristian che, nonostante la giovanissima età, vanta nel suo palmares già numerosi successi: medaglia d’oro e titolo di Campione regionale al Concorso “Miglior allievo istituti alberghieri” organizzato dall’Unione Cuochi Fvg nel 2022 con il piatto Cappellacci alla milanese, Medaglia d’argento e sesto classificato nazionale ai Campionati della cucina 2022 – Contest “Miglior allievo istituti alberghieri” con l’Uovo alla fiorentina e, a gennaio 2023, campione regionale al Trofeo “Miglior allievo istituti alberghieri” organizzato dall’Unione Cuochi Fvg con il suo Merluzzo Islandese ai sapori Friulani. Titolo che gli apre, appunto, le porte alla finalissima nazionale di Rimini.

Una grande soddisfazione per Cristian che ha dichiarato: “Se una cosa mi piace, la faccio volentieri, anche se costa sacrificio”. Anche per il futuro ha le idee chiare “Dopo il diploma di quarto anno” racconta “voglio continuare il mio percorso nella cucina, fare tante esperienze diverse e viaggiare”.

Ma anche per i docenti che lo hanno preparato ad affrontare una competizione così prestigiosa: lo chef Marco Tomasetig che lo ha seguito all’interno del suo percorso scolastico al Civiform e lo chef del ristorante Là di Moret di Udine, Stefano Basello, dove Cristian ha svolto lo stage. Una riprova della sinergica collaborazione che contraddistingue il mondo della formazione professionale e le aziende di punta del settore.

A Rimini con lui c’erano anche Fabio Chiarcos in coppia con Elena Petris e a Jacob Sibayan con Trisha Esguerra, che hanno gareggiato per il “Trofeo Ragazzi speciali”, alle prese con uno starter ispirato alla cucina mediterranea o un antipasto all’italiana. Gli allievi sono stati preparati dallo chef Amorino Michelutti ed erano accompagnati dallo chef Federico Iezzi e dal Maitre Maurizio De Michielis, pronti a gestire l’emozione degli allievi in una vetrina popolata da migliaia di professionisti del food provenienti da Italia ed estero. La manifestazione si è svolta all’interno di “Beer & Food Attraction”, fiera di riferimento per l’eating Out.