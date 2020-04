Coda per fare la spesa? Un'App ci salverà!

Ormai ci siamo definitivamente rassegnati all'idea di portare la mascherina - anche in estate con 40 gradi all'ombra o, se mai si riuscirà ad andarci, in spiaggia sotto il sole - e i guanti per uscire così come all'idea di dover rispettare il metro di distanza di sicurezza tra noi e gli altri. Quello che forse ci piace e piacerà sempre meno di questa nuova 'moda', chiamiamola così, imposta per motivi sanitari legati all'emergenza sanitaria Covid19, sono i tempi di attesa di accesso ai supermercati. Le lunghe ed estenuanti code fuori dai negozi di alimentari sono già realtà da quando il Coronavirus ha stravolto le nostra quotidianità e le nostre abitudini. Il fenomeno, però, non sarà passeggero e alla fila ci dovremo abituare, armandoci di tanta pazienza.

A che ora muoversi per non trascorrere un'ora o due sotto il sole, o la pioggia, in attesa del proprio turno? Meglio puntare la sveglia all'alba e uscire prima dell'apertura del negozio o muoversi all'ora di pranzo? Oppure puntare all'orario di chiusura, con il rischio di trovare le serrande abbassate quanto toccherebbe a noi?



Dopo il Covid149 i tempi d'azione di ciascuno saranno verosimilmente dilatati perché tutti noi dovremmo rallentare i ritmi per riuscire a fare le varie commissioni settimanali nel pieno rispetto delle distanze e del contingentamento degli accessi nei negozi e negli uffici. Come ottimizzare, dunque, i tempi?In nostro aiuto, almeno per quanto riguarda la spesa, arriva un algoritmo! A sviluppare l'è stata creata da. Pensata per smartphone e tablet, in base alle richieste degli utenti, riesce a indicare l'orario migliore in cui recarsi al supermercato, organizzando e distribuendo gli arrivi dei clienti durante la giornata.. E' facile da usare, si sceglie il giorno in cui si preferisce andare a fare la spesa nel supermercato di fiducia. L'algoritmo suggerirà un orario riducendo l'attesa dei clienti fuori dalla porta,