Coldiretti Fvg al Villaggio di Matera

Una delegazione della Coldiretti regionale è in partenza per Matera, in occasione del Villaggio contadino di Natale organizzato nella città dei sassi da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre. Il mercato di Campagna Amica vedrà in particolare la presenza dell’azienda agricola La Sisile (Soc. Agr. Zanello Graziano) di Talmassons con il formaggio Montasio Dop Bio, l’eccellenza individuata per il Friuli Venezia Giulia.

Tra le novità del Villaggio, la tenda Terranostra, con la presenza degli agriturismi di ogni regione che si alterneranno per presentare il proprio territorio in termini di fattoria didattica, ospitalità e turismo rurale. A rappresentare il Fvg sabato nello stand ci saranno Fabio Tosoratti e Pia Candussio de La Selce Farmhouse (soc. Agr. Tosoratti Claudio e Candussio Pia) di Bagnaria Arsa, che diffonderanno il messaggio turistico dell’area di Palmanova, Aquileia e Grado e nel pomeriggio proporranno uno dei laboratori didattici dell’azienda (il Mosaico di semi).

Nelle vetrine del Villaggio compariranno inoltre i prodotti Fvg (biodiversità e sigilli di Campagna Amica): Formadi Frant, Formaggio Sot la Trape, Pitina, Asparago bianco, Patata cojonaria, Fagiolo borlotto della Carnia, Radic di mont. Nell'esposizione dedicata ai dolci della tradizione natalizia anche gubana e strucchi. Non mancherà una rappresentanza dei Giovani Fvg al Villaggio delle idee.