Coldiretti Fvg in campo per il Banco Alimentare

Sono arrivati alle 9 in autotreno i 66 bancali da 250 chilogrammi ciascuno contenenti 16 tonnellate di pasta cento per cento italiana donata da Fondazione Campagna Amica e Coldiretti all’associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, con Coldiretti Fvg che ha gestito le operazioni.

Presenti alla consegna, in via Venceslao Menazzi Moretti a Pasian di Prato, sede della Onlus, i direttori della Coldiretti Fvg Danilo Merz e dello stesso Banco Alimentare Denis Biasinutto e la presidente di Coldiretti Giovani Impresa Fvg Anna Turato.

"È proprio da noi il punto di smistamento – fa sapere Biasinutto –. Come riferimento in regione per gli aiuti alimentari, garantiremo la distribuzione capillare della pasta solidale a ben 130 strutture caritative che si occupano di assistere i bisognosi in tutto il territorio del Fvg".

"Ancora una volta – aggiunge il direttore della Coldiretti Merz – Campagna Amica e Coldiretti si sono mosse nel segno della solidarietà, tanto più importante in una situazione come quella che stiamo vivendo per effetto della pandemia".