Coldiretti sostiene le famiglie più bisognose

Continuano le iniziative di solidarietà della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia attraverso la rete di Campagna Amica. Nel Mercato coperto di viale Tricesimo a Udine, nell’ambito di un’operazione messa a punto da Coldiretti nazionale e Fondazione Campagna Amica, sono arrivati 60 pacchi di solidarietà (da 30 chilogrammi ciascuno, quindi 1,8 tonnellate, altrettanti sono a disposizione nei mercati coperti di Gorizia e Pordenone, per un totale di 5 tonnellate in regione), contenenti scorte alimentari di cibo 100% italiano destinate alle persone bisognose di aiuti in questa perdurante emergenza sanitaria ed economica.

Si tratta di pasta, farina, alimenti per bambini, latte, fagioli, legumi, formaggio, salumi, prodotti da forno, passata di pomodoro, tutti prodotti di filiere agricole italiane, fa sapere la responsabile Campagna Amica regionale Vanessa Orlando. Alla consegna dei primi pacchi, venerdì 28 gennaio in mattinata, sarà presente la delegata di Coldiretti Giovani Impresa Anna Turato.