Colletta Alimentare del Movimento Difesa del Cittadino

Prosegue l’impegno del Movimento Difesa del Cittadino Fvg a sostegno delle famiglie in difficoltà con la Colletta Alimentare Covid-19 spesa solidale - Andrà tutto bene se aiutiamo chi ha più bisogno in collaborazione con Pam Panorama. Ieri sono state consegnate dal segretario regionale Dino Durì le prime derrate alimentari (ben dieci colli) alla Croce rossa di Udine, in presenza degli operatori coordinati da Andrea Spinato, per consentire all'Ente di soccorso di consegnarle direttamente nelle mani dei cittadini più bisognosi e in grave difficoltà, garantendo la loro privacy.

Le restanti derrate sono state consegnate nelle mani della responsabile dell'associazione San Vincenzo de Paoli conferenza di San Marco di Udine, Lillia Adriana, che assiste 55 famiglie per un totale di circa 250 persone consegnando una borsa della spesa. Occasionalmente intervengono con il pagamento di bollette, affitti o rette della mensa scolastica. Nell'attuale situazione di emergenza, però, avendo intensificato le distribuzioni, il magazzino è molto spesso vuoto per cui hanno accolto molto volentieri le donazioni del Mdc, consapevoli del fatto che l'aiuto offerto in questa situazione è la miglior forma di vicinanza agli altri.

"Cerchiamo di fare la nostra parte con i pochi mezzi a disposizione, coinvolgendo il mondo della grande e media distribuzione in iniziative di beneficenza", spiega Raimondo Gabriele Englaro, presidente regionale del Movimento Difesa del Cittadino, confermando l’impegno della associazione che ha lanciato la Colletta Alimentare Covid-19 con Pam Panorama fino al 2 maggio (salvo ulteriori proroghe dettate dall'emergenza in corso).

"Il motto è “andrà tutto bene se aiutiamo chi ha più bisogno”, e chi ha bisogno non ha ragione di trovarsi in imbarazzo né di provare vergogna, il disagio alimentare è già sufficientemente grave e pesante. L’attività di raccolta viene supportata da cartelli Pam Panorama esposti nelle aree di maggior afflusso della clientela e presso il Banco Accoglienza. Restiamo a disposizione di tutti i cittadini per assistenza ai numeri 0432-490180, 335-5830536, 347-8624225 o via mail sportello-sos-consumer@mdc.fvg.it".