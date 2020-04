Colletta alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà

E' partita questa mattina nel Centro Commerciale Friuli di Tavagnacco la nuova colletta alimentare a supporto delle famiglie bisognose dei Comuni che gravitano intorno a Udine.



Chi vuole partecipare alla raccolta straordinaria di alimenti può acquistare e donare biscotti, caffè, pasta, riso, zucchero, farina, latte, legumi, olio, pelati, scatolame e prodotti per l'igiene. La merce, a fine giornata, sarà suddivisa in panieri e nei prossimi giorni sarà consegnata gratuitamente dagli uomini del Corpo Volontari per il soccorso ai nuclei familiari in difficoltà che saranno segnalati dai servizi sociali e dalle associazioni del terzo settore.