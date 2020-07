Colli Orientali e Doc Aquileia fanno squadra

Un accordo tra Consorzi, in generale, farebbe già notizia da solo ma l'importanza di questa nuova iniziativa che vede unirsi (ma non fondersi) due Doc storiche della nostra Regione va ben oltre ogni aspettativa e fa ben sperare per il futuro. Non solo vino, infatti, ma anche un asse importante per l'intera promozione Regionale che vedrà unirsi i patrimoni Unesco di Cividale, Palmanova e Aquileia per raccontare una ricchezza incalcolabile di valore della nostra terra.

Il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo lavorerà quindi anche per Aquileia portando avanti le iniziative in campagna e non solo cercando di promuovere le identità definite dei due territori ed esprimendo le qualità specifiche dei vini che riflettono le importanti differenze pedoclimatiche.

Poter quindi avere territori interi uniti rafforzerà anche il lavoro del Consorzio Doc-Fvg al quale entrambi i Consorzi aderiscono e potrà continuare a lavorare a stretto contatto con PromoTurismoFVG e la Strada del Vino e dei Sapori permettendo di far conoscere attraverso i particolari, tutta la nostra Regione in Italia e nel mondo.

Diverse saranno le iniziative che verranno organizzate per dare spazio alle aziende e ai vini.

“Fare in modo che i nostri territori possano raccontarsi in maniera strategica e rispettosa delle singole identità è un enorme valore aggiunto per tutta la promozione della nostra Regione” - racconta Paolo Valle Presidente del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo - “Aquileia rappresenta la storia della nostra Regione ed è importante non soltanto per i suoi vini, capaci di raccontare bene quelle terra, ma soprattutto dal punto di vista turistico”, chiosa Paolo Valle.

“Siamo un piccolo Consorzio, con una grande storia e tante aziende importanti che lavorano sempre nell'ottica della massima qualità. Unire le nostre forze darà forza a tutto quello che la nostra Regione potrà fare per farsi conoscere e per far apprezzare i nostri prodotti”, così Franco Clementin Presidente del Consorzio vini Aquileia.

Un impegno che permetterà di lavorare in sinergia con la Divisione Food&Wine di PromoTurismoFvg e in linea con la strategia regionale, come ricorda Lucio Gomiero, Direttore Generale di PromoTurismoFvg: “L’accordo siglato tra i Consorzi è un elemento fondamentale che va ad aggiungersi al lavoro che stiamo svolgendo con i principali consorzi di tutela per la costruzione di una campagna unica di promozione del comparto vitivinicolo e agroalimentare che mira a promuovere il territorio sul mercato nazionale ed internazionale attraverso i brand regionali più importanti, in primis il vino. Negli ultimi mesi il concetto di unione, di rete si è espresso nel migliore dei modi grazie alla volontà e all’impegno di tutti gli stakeholder regionali del mondo del food&wine di lavorare insieme per un obiettivo unico: far conoscere il nostro territorio e i nostri prodotti per incentivare le vendite e promuovere il turismo enogastronomico”.

“Lavoriamo per la qualità e per far conoscere l'impegno sul territorio delle nostre aziende. Insieme potremo avere una voce unica, forte e chiara, in grado di raccontare le particolarità dei prodotti e le identità dei territori”, chiosa Adriano Gigante Presidente Consorzio Doc-Fvg.