Colli Orientali e Ramandolo valorizzano il territorio

Il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo rafforza il lavoro per la valorizzazione del territorio. La situazione emergenziale costringe tutti a ripensare ed adattare strategie e interventi in base alle esigenze immediate.

Il Consorzio ha potuto, nonostante le contingenze, continuare a lavorare con i tecnici di campagna nel continuo monitoraggio delle vigne durante l'inizio della stagione e mettere anche insieme interventi di promozione immediati che hanno preceduto tutti in Italia, essendo diventati attivi ancor prima del lockdown: le Degustazioni Distanti, dove le aziende hanno presentato loro stesse e i propri vini, hanno portato dentro le case di tutti i Colli Orientali, e i video dei tecnici hanno fatto emergere il grande lavoro in vigna per ottenere la qualità più alta ogni anno tramite la conoscenza capillare del territorio.

I temi in discussione in Consiglio portano Presidente e Consiglieri a discussioni profonde riguardo alle misure da adottare. La volontà e il desiderio è quello di una presa di responsabilità per tutelare

la qualità e non incorre in episodi di speculazione unita alla necessità di coinvolgere le istituzioni per interventi riguardanti lo stoccaggio, individuando i luoghi dove poter mantenere integri i prodotti invenduti come già in epoca pre-Covid previsto per il progetto “Cjase dal vin” non soltanto della vendemmia 2019 ma anche della 2020 che è partita con i migliori auspici, oltre agli interventi legati alla vendemmia verde già presi in esame da diversi territori.

La discussione è in atto nel rispetto della storia, delle caratteristiche e dell'alta vocazione qualitativa dei Colli Orientali del Friuli.