Colombe a domicilio per battere l’epidemia

Creare una rete che sostenga da un lato le piccole imprese associate, dall’altro il territorio e le famiglie. Perché la Pasqua sia comunque un momento di festa per tutti. E’ questo l’obiettivo delle Associazioni di categoria di Udine, che hanno dato vita a un sistema on line di vendite a domicilio. Anche il Comune di Pordenone si è organizzato con un servizio di spesa e medicinali direttamente a casa. “Abbiamo chiesto ai nostri associati - spiega Luca Nardon, funzionario del settore alimentare di Confartigianato di Udine -, se sarebbero stati interessati a vendere a domicilio i loro prodotti. Immediatamente abbiamo avuto una trentina di adesioni. Numero destinato a crescere. Ovviamente, la consegna è sostenibile all’interno del comune o nell’arco di una ventina di chilometri”. Nardone segnala, però, un’ingiustizia.



“Le prime restrizioni - conclude il funzionario - hanno stabilito che un cliente può acquistare i prodotti di gastronomia e i pasticcini in un supermercato, ma non può andare in una vera rosticceria o in pasticceria. Questa norma non è giusta e ha costretto molti negozianti a mettere in cassa integrazione, o in ferie, i dipendenti, perché le spese non sono più sostenibili”. “Le consegne a domicilio - dice il presidente di Confesercenti di Udine, Marco Zoratti - sono diventate preziose”.



Molti locali, infatti, si sono reinventati per garantire un minimo di servizio alla clientela e che produrre fatturato. “Visto l’approssimarsi del periodo pasquale - conclude Zoratti -, molti di questi locali propongono anche un servizio ad hoc per la Settimana Santa. Il fatto di poter disporre di questi servizi a domicilio potrà aiutare non solo le attività economiche a ripartire, ma anche le famiglie a festeggiare”. Pasqua significa anche sfoggiare l’abito delle feste, scelto tra le novità della collezione primavera-estate. Quest’anno non sarà così. Il Covid-19 ha contagiato anche la moda. “Gli ordini - dice Alessandro Tollon, vicepresidente provinciale di Confcommercio e consigliere del gruppo Federmoda - si fanno con un anticipo di sei-nove mesi e, dunque, la chiusura forzata dei negozi, l’ultimo anello della catena, mette in crisi l’intera filiera”.Con la cassa integrazione in deroga, i problemi contingenti restano quelli legati al pagamento di fornitori e affitti. “Con gli incassi azzerati - continua il vicepresidente - è impossibile pagare tutti e, nella speranza di aprire prima dell’estate, si pone il tema dei saldi che inziano i primi di luglio, riducendo drasticamente la marginalità del commercio”. Una soluzione? “L’accesso al credito con il sostegno Confidi Friuli - conclude Tollon - ci può aiutare a scollinare la tragica crisi, ma il sistema moda, già in difficoltà, soffre molto”.