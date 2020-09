Coltelli e pitina in festa a Maniago

Un weekend dedicato a due prodotti trainanti dell'economia del territorio: Coltelli e Pitina saranno protagonisti a Maniago, sabato 5 e domenica 6 settembre, di una manifestazione organizzata dall'Associazione Produttori della Pitina IGP, nell'ambito di un progetto di promozione finanziato dal PSR 2014-20 per il tramite del Gal Montagna Leader. L'iniziativa si avvale del supporto organizzativo dell'Ecomuseo Lis Aganis, a conferma di un'ormai storica collaborazione avviata nel 2012 con l'istituzione congiunta del Premio Trivelli.

Con il claim "La Pitina prodotto culturale", il premio intitolato al tramontino Mattia Trivelli (cui va l'indiscusso merito di aver salvato dall'oblio un prodotto dalle caratteristiche uniche), nell'arco di otto edizioni (dal 2012 al 2019) è riuscito a coinvolgere ben 72 pubblici esercizi (ristoranti, trattorie e agriturismi, ma anche pasticcerie) con una partecipazione media che, negli ultimi anni, si è stabilizzata intorno ai 30 locali.

Da questo "sodalizio virtuoso" è nata l'idea di un progetto di co-marketing finalizzato a consolidare e a rendere operativa lungo tutto l'arco dell'anno la collaborazione, allargandola al mondo della coltelleria e agli altri prodotti di eccellenza della gastronomia del territorio. L'obiettivo è quello di creare, attorno alla Pitina IGP, un "club" che promuova in modo integrato il prodotto, i ristoratori e il territorio con le sue risorse enogastronomiche, culturali, ambientali.

Il progetto e il "logo" della nuova iniziativa saranno presentati sabato pomeriggio, alle 16.30, in piazza Nicolò di Maniago, nel corso di un convegno che avrà come punto centrale la "lectio magistralis" sul tema "Lame e Pitine" di Angelo Floramo.

Densa d'iniziative la giornata di domenica, che inizierà alle 9.30 con l'apertura, nello spazio verde attiguo al Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie, del Mercatino con i prodotti del Territorio: Pitina, coltelli e molto altro saranno esposti e proposti dagli oltre 50 espositori aderenti. Il programma della giornata prevede, inoltre, una passeggiata in Val Piccola, laboratori per grandi e piccini, visite guidate al Museo e (con trasferimento in minibus a cura dell'organizzazione) a una coltelleria artigianale e a un laboratorio di produzione della Pitina IGP. La colonna sonora del Mercatino sarà a cura della Filarmonica di Maniago.

E' stato, invece, rinviato a data da destinarsi il "percorso enogastronomico" con i ristoratori del Premio Trivelli che avrebbe dovuto tenersi lunedì sera nei saloni di Palazzo d'Attimis Maniago. Un rinvio legato all'incertezza sull'evoluzione, negli ultimi giorni, a livello nazionale, dei dati Covid. "Di questi tempi - ha sottolineato il presidente dell'Associazione Produttori PItina IGP, Filippo Bier - la prudenza e il buon senso devono avere la precedenza".

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Maniago, della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, di PromoturismoFvg e del Consorzio Coltellinai di Maniago. Il programma completo delle iniziative è disponibile su www.ecomuseolisaganis.it sezione eventi oppure sulla pagina Facebook PITINA IGP.

Per la partecipazione al convegno di sabato, alle visite guidate e ai laboratori di domenica è obbligatoria la prenotazione, che può essere fatta direttamente dal sito dell’Ecomuseo.