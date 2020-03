Con Campagna Amica la spesa facile al mercato o direttamente a casa

“Io mangio italiano”, è con questo hashtag che i produttori agricoli di Campagna Amica in tempo di Coronavirus, continuano a svolgere il proprio lavoro ma anche il loro servizio nei confronti della collettività. Continuano a produrre beni di prima necessità con un servizio che da questa settimana prevede anche la consegna a domicilio o la possibilità di ordinare le spesa e ritirarla già pronta al mercato coperto di Campagna Amica a Pordenone.

“Abbiamo organizzato tutto questo –spiega il Presidente Coldiretti Matteo Zolin- perché i consumatori ce l’hanno chiesto ma soprattutto perché oggi più di ieri ci sentiamo impegnati come mondo agricolo a dare un risposta ai cittadini in questo momento di difficoltà. Da sempre –continua il presidente- il settore primario è fondamentale nella produzione di cibo. Oggi più che mai –aggiunge Zolin- vogliamo essere a fianco dei cittadini ma chiediamo a loro anche una mano: acquistate dai nostri produttori, andate negli spacci aziendali del vostro comune, e per la città venite al mercato coperto a Pordenone”.

Il mercato di Campagna Amica a Pordenone è aperto in via Roma il mercoledì e sabato dalle 8.00 alle 13.00. Tra i prodotti ci sono ortaggi e frutta anche biologica, salumi, carne di Pezzata Rossa, suino, coniglio e pollo, formaggi freschi e stagionati anche biologici, formaggi di capra e pecora e altro ancora.

Per quanto riguarda il servizio per la spesa a domicilio o il ritiro direttamente al mercato basta telefonare al 335 5978470 o direttamente alle aziende agricole che si sono rese disponibili a questo servizio. L’elenco si può trovare anche su facebook all’indirizzo:campagnamicapordenone.