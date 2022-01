Con l'Ecomuseo alla scoperta delle erbe

L’Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane di Maniago, attenta alla valorizzazione del territorio in tutte le sue sfaccettature, continua a programmare nuovi tavoli di lavoro tematici. Ce n’è uno che ha avuto particolarmente successo: il tavolo delle erbe!

Ogni giovedì, dal 13 gennaio e fino al 17 marzo, alle 20.30, l’Ecomuseo attiverà una stanza sulla piattaforma Zoom: dieci esperti, dieci appuntamenti con dieci diversi temi che tratteranno il vasto mondo delle erbe, della natura e degli antichi saperi in questo campo.

Il primo appuntamento con i nostri “esperti in erbe” sarà giovedì 13 gennaio in compagnia di Alessandro Boz, che ci avvicinerà all’affascinante mondo dell’astronomia, immersi virtualmente nella natura… sotto il cielo stellato. Il giovedì successivo, invece, il cantastorie Paolo Paron ci racconterà di piante e di animali del bosco. Il calendario proseguirà poi con alcune nozioni di botanica, di piantumazione e coltivazione, senza farci mancare una serata culinaria! Seguiteci sulla pagina facebook dell’Ecomuseo Lis Aganis o visitate il sito web ecomuseolisaganis.it per scoprire il programma completo di “Esperti… in erbe”.

Come per la scorsa edizione, è prevista una preiscrizione tramite apposito modulo, presente sul sito dell’Ecomuseo www.ecomuseolisaganis.it, nella sezione Natura&Colore.