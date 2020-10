Con Nutella viaggio alla scoperta della bellezze d'Italia e del Friuli

Si chiama 'Ti amo Italia' l'iniziativa lanciata sul mercato il 12 ottobre dalla Ferrero, attraverso i golosi barattoli di Nutella, e dedicata al Bel Paese e alle sue meraviglie!

Nutella ha deciso di celebrare la straordinarietà dell'Italia con una limited edition da collezione. Una vera dichiarazione d’amore, certo, ma anche un invito alla riscoperta dello straordinario custodito nell’ordinario. Tra i paesaggi raffigurati sui vasetti di Nutella troviamo anche due meraviglie friulane: i laghi di Fusine (nella foto) e i vigneti di Savorgnano.

In tutto sono trenta i vasetti della golosa crema commercializzati con raffigurati paesaggi mozzafiato, unici e straordinari, rappresentativi di quell’eterogeneità che caratterizza il nostro Paese.

La limited edition è stata creata con il supporto di ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e consentirà a tutti i golosi di fare un piccolo viaggio virtuale alla scoperta dei paesaggi raffigurati sul vasetto.



Inquadrando con la fotocamera del proprio smartphone il singolo, scoprire curiosità e mettersi alla prova con domande legate alla conoscenza del luogo, alla storia, alla cultura e godere di video-ricette legate alla tradizione culinaria locale, rivisitate 'in chiave Nutella'., per l'Abruzzo è stato scelto il Gran Sasso; per la Basilicata Matera; per la Calabria l'Arco Magno di San Nicola Arcella; per la Campania i Faraglioni di Capri; per l'Emilia Romagna i Portici di Bologna; per il Lazio Civita di Bagnoregio, Monte Circeo e Via Appia Antica; per la Liguria le Cinque Terre; per la Lombardia il Lago di Como; per le Marche i Colli di San Severino; per il Molise le Cascate di Santa Maria; per il Piemonte le Langhe, il Monte Rosa e il Lago Maggiore; per la Puglia Alberobello e Roca Vecchia; per la Sardegna l'Arcipelago della Maddalena e Su Nuraxi di Barumini; per la Sicilia la Scala dei Turchi e Stromboli; per la Toscana la Val d’Orcia; per il Trentino Alto Adige il Parco Adamello Brenta e il Lago di Braies; per l'Umbria i Piani di Castelluccio; per la Valle d’Aosta il Gran Paradiso e per il Veneto Venezia e Burano.