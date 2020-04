Confcommercio Udine: online le prime 100 imprese con servizio a domicilio

Hanno superato quota 100 le imprese associate a Confcommercio Udine che mettono a disposizione del cliente il servizio della consegna a domicilio, evidentemente importante nell’emergenza sanitaria in corso, con le famiglie costrette quanto possibile alla permanenza nella propria abitazione.

In questi giorni Confcommercio ha raccolte le prime adesioni tra negozi di ortofrutta, alimentari, gastronomie, pasticcerie, bottiglierie, ristoranti, macellai. «Un insieme di attività, alcune aperte, altre costrette invece all’interruzione dell’attività – spiegano i capigruppo Andrea Freschi per Fida, Carlo Dall’Ava per Fipe e Fabio Passon per i Giovani Imprenditori –, che hanno risposto al momento difficile continuando a lavorare e aggiungendo anzi un servizio in più, utilissimo al cittadino».

Confcommercio ha ora pubblicato sul sito l’elenco degli aderenti (https://www.confcommercio.udine.it/la-lista-delle-imprese-attive-nel-servizio-di-consegna-a-domicilio/) e invita altre aziende associate interessate alla segnalazione all’indirizzo di posta elettronica sindacale@ascom.ud.it. I gruppi di Confcommercio a livello nazionale non dimenticano di segnalare alcune piattaforme che offrono lo stesso servizio. Tra le altre, “Io resto a casa” di Fida, “Ristoacasa” di Fipe, “Il negozio vicino” dei Giovani Imprenditori.