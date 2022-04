Consorzio del Collio, David Buzzinelli resta alla guida

Durante la riunione dell'Assemblea dei soci, i 4 aprile, il Consorzio di Tutela Vini Collio, che raccoglie al suo interno 178 soci, ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione con mandato triennale.

I consiglieri lavoreranno con la guida del presidente David Buzzinelli, confermato all’unanimità e pronto a dare continuità rappresentativa al Consorzio in un momento storico certamente ricco di sfide: “Sono onorato della fiducia che i soci hanno nuovamente deciso di riporre in me. Il Consorzio di Tutela Vini Collio è un’istituzione che, negli anni, è divenuta portavoce di un territorio unico nel panorama vitivinicolo, dando il via a un periodo di cambiamenti positivi a cui sono determinato a dare continuità”, ha detto Buzzinelli.

“Questo è certamente un periodo complesso, ma può anche rivelarsi una valida occasione per individuare nuove modalità per affrontare le sfide presenti e future e per dare vita a progetti inediti che esaltino il ruolo del Collio all’interno del settore e come territorio da scoprire”.

Anche la scelta dei due vicepresidenti è stata dettata dal desiderio di sostenere l’operato già messo in atto, rappresentato da Paolo Corso, unito all'entusiasmo e alla freschezza portata dalle nuove generazioni, rappresentate da Luca Raccaro. L’obiettivo è dare piena rappresentazione sia alle grandi aziende sia a quello più piccole e a conduzione familiare.

Il nuovo CdA del Consorzio Tutela Vini Collio è composto da: David Buzzinelli - Carlo di Pradis (Presidente); Paolo Corso - Tenuta Borgo Conventi (vicepresidente); Luca Raccaro – Raccaro Soc. Agricola (vicepresidente); consiglieri: Martin Figelj – Soc. Agr. Fiegl, Saša Radikon – Radikon S.S, Pietro Bertè – Gruppo Italiano Vini-Formentini, Tereza Keber – Azienda Agricola Keber Renato, Andrea Drius – Terre del Faet di Drius Andrea, Matteo Livon – Livon S.S, Elija Muzic – Agr. Muzic di Muzic Giovanni, Michele Tomba – Bolzicco Fausta, Alessandro Pascolo – Vini Pascolo, Fabjan Korsic – Korsic Wines S.a.S.S. di Bednar Zvonkja & C.

I vigneti si sviluppano su una sequenza di declivi, lungo ampie superfici esposte a mezzogiorno, in un ambiente meraviglioso e incontaminato che il Consorzio tutela quotidianamente e comunica al mondo anche attraverso eventi come l’Enjoy Collio Experience. Di grande richiamo, quest’anno si svolgerà tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. “L’obiettivo è portare avanti la progettualità degli ultimi tre anni in cui abbiamo visto nascere e svilupparsi molteplici progetti che vedono il Collio come un punto di riferimento per il mondo del vino e per l’accoglienza legata al vino e alla sua storia”, conclude Buzzinelli.

Il desiderio rimane quello di raccontare il Collio come terra che accoglie vitigni autoctoni preziosi come Malvasia, Ribolla e Friulano e come territorio vitivinicolo che nel 2021 ha segnato un +15% di imbottigliato in più con 52.073,86 ettolitri prodotti e 6.479.189,33 bottiglie raggiunte.