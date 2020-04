Continua la Spesa Sospesa di Coldiretti

Continua la raccolta della Spesa Sospesa al mercato di Campagna Amica in via Roma a Pordenone. In collaborazione con i volontari dell’Emporio Caritas tutti i mercoledì e sabato dalle 8 alle 13 nell’apposito spazio attrezzato è possibile lasciare alcuni prodotti con cui saranno confezionate le Spese Sospese per le persone più bisognose. Un’iniziativa che ha visto l’associazione di Campagna Amica avviare una stretta collaborazione con l’Emporio Caritas che provvede alla distribuzione dei prodotti.

Soddisfatte la responsabile provinciale di Campagna Amica Sonia Bortolussi e Tatatiana Pillot dell’Emporio Caritas che coordinano il progetto con il sostegno dei volontari.

Inoltre è possibile fare una donazione tramite bonifico e Campagna Amica provvederà con quei soldi ad acquistare presso i suoi agricoltori dei prodotti di qualità che saranno consegnati gratuitamente alle famiglie più bisognose.

Al momento della donazione, sarà fondamentale indicare nella causale, oltre a Spesa Sospesa Campagna Amica, anche il nome, cognome e la provincia dove far arrivare la spesa. IBAN: IT43V0200805364000030087695.