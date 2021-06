Conto alla rovescia per 'Gustosa Sappada'

Mancano meno di due settimane alla prima edizione di Gustosa Sappada, l’evento gastronomico organizzato dal Consorzio Sappada Dolomiti nella località montana, dove la tradizione della buona cucina, in particolare quella sappadina, sarà la grande protagonista.

Sono una trentina i ristoranti e le attività legate all’agro-alimentare della realtà turistica che, nel weekend che va dal 9 all’11 luglio, proporranno chi un interno menù e chi un piatto o un prodotto caseario dedicato al filo conduttore di questa prima edizione dell’evento, vale a dire “le erbe in cucina”.

Una kermesse di colori, sapori e profumi che coinvolgerà ristoranti (anche lo stellato Laite), rifugi, botteghe di prodotti agro alimentari e non solo: anche il sentiero 5 di Sappada, che collega nella parte alta della vallata la borgata Ecche a quella di Muehlbach, ospiterà all’esterno di nove caratteristiche baite, altrettanti produttori di tipicità legate al territorio montano e collinare e attività di animazione. Ci saranno la cipolla rossa di Cavasso, gli oli essenziali a base di erbe, lo zafferano di Claut, ma anche il vino del Collio.

Lungo il sentiero 5 inoltre, nelle giornate di sabato e domenica, si potranno incontrare musicisti che si esibiranno lunga la camminata alla portata di tutti, e si potrà partecipare alla degustazione gratuita di prodotti di Sappada presentati dai due “gastronauti” Nadia e Massimo.

Non mancheranno, inoltre, esibizioni caratteristiche che attingono dalla tradizione e dalla cultura locale. Molto attesa è anche la competizione ai fornelli tra i campioni dello sport: davanti a una giuria di giornalisti si sfideranno per conquistare i palati dei giurati con il piatto della tradizione gastronomica locale a loro più caro e interpretato da loro stessi. A rendere ancora più attraente l’evento lungo il sentiero 5, saranno i due food blogger Chiara Selenati e Kevin Feragotto che daranno dimostrazione al pubblico di come preparare ricette gustose a base di erbe.

“Saranno tre giorni in cui Sappada darà massimo risalto a una delle sue valenze d’eccellenza, vale a dire la tradizione gastronomica locale", dichiara il presidente del Consorzio turistico Fabrizio Piller Roner. "Gustosa Sappada, siamo sicuri, saprà attrarre molti turisti che amano, oltre alle nostre Dolomiti, anche la buona cucina”.

L’evento è organizzato con il sostegno di PromoTurismoFvg e con la collaborazione delle locali associazioni.