Conto alla rovescia per Calici di Stelle in Fvg

Calici di Stelle tira dritto verso una nuova edizione, grazie a iniziative che prestano sempre più attenzione alla sicurezza e al rispetto delle misure sanitarie che saranno necessarie per rispettare i protocolli anti covid. Forti del successo di pubblico che registra questa ultra ventennale iniziativa, Città del Vino e MTV, che che aggregano i Comuni a vocazione vitivinicola e le cantine che puntano anche sull'accoglienza, hanno definito le date nazionali di Calici di Stelle 2021 allargando la forbice temporale e arricchendo l'agenda: da sabato 31 luglio a domenica 15 agosto.

Anche quest'anno gli enoturisti possono contemplare l'osservazione guidata delle stelle tramite i volontari dell'Unione Astrofili Italiani, associazione con la quale è stata rinnovata la collaborazione e che promuove l'evento inserendolo nel calendario delle “astro iniziative” della UAI, in abbinamento a “Le Notti delle Stelle”.

In tutta Italia serate di vino, cultura, arte, design ma anche spettacoli in compagnia dei produttori impegnati a raccontare le proprie eccellenze enogastronomiche. Questi gli appuntamenti di Calici di Stelle in Friuli Venezia Giulia. Il programma in aggiornamento su www.cittadelvino.it

CORMONS - Giovedì 12 agosto. Ritorna Calici di Stelle a Cormons con una bella iniziativa organizzata dall'Amministrazione comunale, in programma per la sera di giovedì 12 Agosto. Si tratta di un vero e proprio Pic-nic sotto le stelle, con i vini del territorio, che prenderà il via alle 19.30 per concludersi alle 24. L'appuntamento è a Cormons, presso la Rocca del Monte Quarin, che per l'occasione si tingerà di colori e suoni. A tutti i partecipanti verrà fornito un cestino con i migliori prodotti della gastronomia locale. Info: Tel. 0481.630371 - info@enotecadicormons.com

CORNO DI ROSAZZO - Mercoledì 11 agosto. Il Comune di Corno di Rosazzo, con la collaborazione del Gruppo Viticoltori dei Colli Orientali e del Comitato Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo, organizza la serata nei Giardini di Villa Nachini Cabassi. Il tema della serata è "La Ribolla Gialla Signora degli Autoctoni Friulani". L'evento avrà interessanti e curiosi appuntamenti, a partire dalla degustazione "Il Suono del Vino" che si terrà nel Giardino del Pozzo. La sapiente conduzione di Matteo Bellotto ci accompagnerà nell'assaggio di 6 vini autoctoni e di territorio in abbinamento "acustico" con alcune delle più belle canzoni che ci hanno accompagnato dagli anni 60 ad oggi. La serata prosegue con degustazioni dei vini selezionati dal Gruppo Viticoltori di Corno di Rosazzo.

Nei tre giardini della Villa Nachini Cabassi saranno in degustazione le bollicine, i bianchi ed i rossi autoctoni. Nell'immenso Giardino della Civiltà, in mezzo al verde, alle 21, sotto il Bersò delle Rose, verrà servita una cena in onore della Ribolla Gialla, dove ogni piatto uscito dalla Cucina dell'Osteria in Villa, sarà accompagnato dal nobile vino autoctono. La cena sarà presentata e animata dal sommelier Francesco Scalettaris e dal disegnatore Gio Di Qual. Sarà un modo insolito di cenare, con una degustazione guidata e "disegnata" dal vivo. La serata sarà piacevolmente avvolta dalle note del dj set Andrew B. In onore della Signora degli Autoctoni, è gradito l'abito giallo. La prenotazione è obbligatoria. Info: Tel. 366.7177593 - info@gruppoviticultori.com

AQUILEIA - Sabato 7 e domenica 8 agosto. In una cornice ricca di fascino e di storia quale quella di Piazza Capitolo e della Basilica Patriarcale di Aquileia, il vino del territorio vive due giorni da protagonista accompagnato dalle degustazioni dell'Agro Aquileiese. Sabato 7 e Domenica 8 Agosto, l'appuntamento nella Città Patrimonio dell'UNESCO è dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00 circa. I vini proposti saranno in degustazione accompagnati dalle succulente proposte gastronomiche dell'Agro Aquileiese. Non manca, per l'occasione, l'accompagnamento musicale con concerti in Piazza ma soprattutto non mancano interessanti percorsi esperenziali alla scoperta della eredità culturale di Aquileia, veri e propri Night Tours che toccheranno il Museo Archeologico Nazionale, il Sepolcreto Romano, la Domus ed il Palazzo Episcopale, siti aperti in notturna per l'evento, grazie alla collaborazione con la Fondazione Aquileia ed il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia. INFO: Tel. 389.12858620 - calicidistelleaquileia@aquileia.org

PREPOTTO - Sabato 31 luglio. Prosegue con l'edizione 2021 l'idea di festeggiare il binomio vino e osservazione dlele stelle sul Ponte dello Schioppettino. A rinnovare gli intenti sono le due Amministrazioni limitrofe di Dolegna del Collio e Prepotto, unite per la serata da una bella iniziativa sul Ponte dello Schioppettino fra le Località di Mernico e Albana, sul torrente Judrio. Il punto di incontro fra i due Comuni Città del Vino, eccellenti nel panorama vitivinicolo, è, anche quest'anno, la manifestazione dedicata ai vini rappresentativi delle due località, in primis la Ribolla Gialla di Dolegna del Collio e lo Schioppettino di Prepotto. L'appuntamento è, sul ponte, dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00! Tel. 333.7704167 segreteria@comune.prepotto.ud.it mclaraforti@gmail.com

DUINO AURISINA - Venerdì 6 e sabato 7 agosto. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Duino Aurisina e la ProLoco Mitreo, si svolgerà, venerdì 6 e sabato 7 Agosto, una rinnovata edizione di Calici di Stelle guardando la bellissima Baia di Sistiana ed il Carso triestino, con la partecipazione delle migliori Aziende vitivinicole del territorio. Le degustazioni dei prodotti tipici vinicoli del Carso, della Provincia di Trieste, del Collio Goriziano e del Carso Sloveno saranbno guidate da sommelier che spiegheranno ai partecipanti le caratteristiche dei noti vini offerti dai produttori. L'appuntamento è quindi presso l'INFOPOINT di Sistiana, dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 348.5166126 Tel. 349.6649480 prolocoaurisiana@libero.it

BUTTRIO - Venerdì 13 agosto. Nella splendida cornice di Villa di Toppo Florio, Buttrio offre venerdì 13 Agosto, dalle Ore 19.30 alle Ore 24.00, un assaggio dei suoi migliori prodotti enologici. Durante la serata, arricchita da visite guidate al Museo della Civiltà del Vino, non mancherà un piacevole accompagnamento musicale. INFO: Tel. 0432.673511 - proloco@buri.it

CAMINO AL TAGLIAMENTO - Giovedì 5 agosto. Si rinnova Calici di Stelle a Camino al Tagliamento. Giovedì 5 Agosto, nella suggestiva location di Casa Liani, in Via Chiesa, è in programma una bella degustazione di vini dei produttori locali Ferrin, Forchir e Sbaiz, accompagnati dalle specialità del ristorante "Il Mulino". La serata sarà accompagnata da musica dal vivo. L'appuntamento è in Via Chiesa, a Casa Liani, dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0432.919000 - info@caminoaltagliamento.org

DOLEGNA DEL COLLIO - Sabato 31 luglio. Prosegue con l'edizione 2021 l'idea di festeggiare il binomio vino e osservazione delle stelle sul Ponte dello Schioppettino. A rinnovare gli intenti sono le due Amministrazioni limitrofe di Dolegna del Collio e Prepotto, unite per la serata da una bella iniziativa sul Ponte dello Schioppettino fra le Località di Mernico e Albana, sul torrente Judrio. Il punto di incontro fra i due Comuni Città del Vino, eccellenti nel panorama vitivinicolo, è, anche quet'anno, la manifestazione dedicata ai vini rappresentativi delle due località, in primis la Ribolla Gialla di Dolegna del Collio e lo Schioppettino di Prepotto. L'appuntamento è, sul ponte, dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00 INFO: Tel: 0432.713003

LATISANA - Giovedì 12 agosto. Calici di Stelle è tra le manifestazioni più attese dell'anno nella città di Latisana. L'evento è pensato per essere un suggestivo incontro tra le proposte culinarie tipicamente friulane e le degustazioni dei migliori vini offerti dalle Aziende vitivinicole della zona nell'incantevole scenario del Parco Gaspari, ad un passo dal fiume Tagliamento. Le luci soffuse e la musica accompagnano, dalle Ore 20.00 alle Ore 24.00 di Giovedì 12 Agosto, i banchi di assaggio e le degustazioni offerte dalle Aziende della DOC Friuli Latisana e dai ristoranti del territorio. Un gioco di luci creerà un'atmosfera particolare e suggestiva: la natura del parco, la suggestiva passeggiata che incornicia il corso del fiume Tagliamento a pochi passi e la musica renderanno ancor più magica la serata. Le stelle faranno il resto! INFO: Tel. 0431.521550 - info@prolatisana.it turismo@prolatisana.it