Conto alla rovescia per il weekend di Vigneti Aperti

Il mese di settembre nella nostra regione significa vendemmia e non poteva mancare un appuntamento Vigneti Aperti dedicato al periodo più intenso e frenetico per ogni vignaiolo dal titolo “I profumi della vendemmia”.

Sabato 25 e domenica 26 settembre, nelle aziende associate al Movimento Turismo del Vino Fvg aderenti all’iniziativa, potrete, tra visite e degustazioni, conoscere l’andamento della vendemmia 2021, assaggiare mosti, passeggiare nei vigneti e assaggiare, assieme ai vignaioli, gli acini ancora sulla pianta per scoprire se l’uva è matura per la raccolta.

Molte le proposte legate al tema del weekend: un pomeriggio di letture su "Storie di profumi e d'altri tempi" (Cantina Ballaminut), la possibilità di vivere l’esperienza della vendemmia (De Claricini), la degustazione dei mosti in fermentazione comparati allo stesso vino della scorsa annata (Elio Vini e Ferrin Paolo), il picnic in vigna (Tarlao Vignis in Aquileia), un menù degustazione pensato apposta per l’occasione (Vidussi Vini), oltre alle classiche degustazioni, le visite e le passeggiate nei vigneti.

Una valida e originale proposta per scoprire o riscoprire i nostri suggestivi paesaggi, i luoghi di eccellenza del vino; una piacevole e rilassante occasione di incontro all’aria aperta, adatta a turisti, appassionati e famiglie per imparare entrando direttamente a contatto con la natura.

Le aziende vitivinicole regionali che aderiscono all’iniziativa sono: in provincia di Udine trovate Cantina Puntin e Tarlao ad Aquileia, Cantina Ballaminut a Terzo d’Aquileia, De Claricini a Bottenicco di Moimacco, Elio Vini a Grupignano, Ferrin Paolo a Camino al Tagliamento, Le Due Torri a Corno di Rosazzo, Spolert Winery a Prepotto, Vigne del Malina a Remanzacco e Villa Vitas a Strassoldo. In provincia di Gorizia invece trovate Tenuta Villanova a Farra d’Isonzo e Vidussi Vini a Capriva del Friuli.

Tutti gli amici enoturisti che vogliono essere informati sulle news della manifestazione e le aziende aderenti nei vari weekend trovano tutte le informazioni sul sito www.cantineaperte.info e sui social media dell’associazione Facebook MtvFVG e Instagram mtv_friulivg.