Conto alla rovescia per la Sagra del Vino

Al via a Casarsa della Delizia la 74esima edizione della Sagra del Vino, in programma dal 22 aprile al 2 maggio. Saranno 11 i giorni di festa, in cui si alterneranno una sessantina di appuntamenti ed eventi.

Ecco le principali novità. Per la prima volta l’enoteca della Sagra del Vino diventa diffusa visto che gli spumanti di Filari di Bolle (al centro anche di degustazioni guidate) saranno degustabili nei bar e ristoranti del centro di Casarsa, grazie a una rinnovata sinergia con i pubblici esercenti, i quali proporranno anche una ricca serie di eventi musicali. Novità anche nella disposizione dell’area espositiva, del Luna park e dei chioschi, i quali punteranno ancora di più su piatti tipici della filiera locale (e in più ci sarà una nuova piazzetta dei sapori con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia in piazza Cavour). Da non dimenticare come le associazioni - Asd Vecchie Glorie Calcio con anche la collaborazione della Corale Casarsese, Asd Polisportiva Basket Casarsa, Il Disegno Aps, Lenza Delizia, Asd Sas Casarsa - con i chioschi tornano dopo due anni ad avere un’importante fonte di autofinanziamento.

Il consueto appuntamento del 1 maggio con la Marcia del vino sarà questa volta tutto dedicato a camminatori e runner non agonisti, aprendosi così ancora di più alle famiglie. Le proposte di teatro di strada e street music (ben 9) rappresentano uno dei programmi più nutriti di questo genere di intrattenimento nel panorama del Friuli occidentale.

In calendario come detto tanti appuntamenti per tutti i gusti e le età, con al centro anche il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini che durante i festeggiamenti verrà ricordato, insieme a tutto quello che – dall'enogastronomia con i chioschi al luna park, dalla musica al teatro di strada, dai mercatini all'area espositiva fino allo sport – rende unica la Sagra del Vino. Programma completo su www.procasarsa.org.

Si partirà venerdì 22 aprile alle 18 nella sala consiliare del palazzo municipale Burovich de Zmajevich con l'inaugurazione ufficiale e la premiazione dell’ottava edizione di Filari di Bolle, Selezione dei migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia, alla quale hanno partecipato oltre 80 vini. Come da tradizione, organizzazione della Sagra del Vino a opera della Pro Loco Casarsa della Delizia APS, Città di Casarsa della Delizia e La Delizia Viticoltori Friulani. All’inaugurazione, insieme alle altre autorità, interverranno Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa e Lavinia Clarotto, sindaca di Casarsa della Delizia e Flavio Bellomo presidente de La Delizia.

La Sagra gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Promoturismo FVG - Strada vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e dei main sponsor Coop Casarsa e Friulovest Banca. In collaborazione con Associazione nazionale Città del Vino, Camera di commercio Pordenone-Udine, Comitato del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia. La manifestazione gode del marchio di Sagra di Qualità dell’Unpli nazionale, del marchio Ecofesta per l’attenzione alla sostenibilità.

INSIEME A DUINO AURISINA - C’è poi una novità tricolore: anche la Sagra del Vino e Filari di Bolle fanno parte del programma di Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022. Il borgo vicino a Trieste sarà la “capitale” dell’Associazione nazionale Città del Vino, di cui anche la Città di Casarsa della Delizia e Pro Casarsa della Delizia fanno parte. Nella cerimonia inaugurale della Sagra del Vino il 22 aprile sarà ospite l’amministrazione comunale di Duino Aurisina, con il sindaco Daniela Pallotta e il vicesindaco Massimo Romita si potrà brindare anche con i vini del Carso.

PIER PAOLO PASOLINI - Il 2022 è l’anno in cui si ricordano i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini; il grande poeta ed intellettuale era fortemente legato a Casarsa della Delizia, paese natale della madre Susanna Colussi. Casa Colussi, che ospita il Centro studi a lui dedicato, sarà visitabile anche durante il periodo della Sagra del Vino. Il nuovo percorso museale racconta, nelle sette sale allestite con documenti e manoscritti originali e fotografie d’epoca, il periodo friulano di Pasolini; tutto inserito in un contesto che richiama il paesaggio, la vita e le opere che qui sono state composte. Nella Sala dell’Academiuta di lenga furlana, il visitatore potrà inoltre apprezzare la collezione permanente “Pasolini pittore a Casarsa” che raccoglie quadri e i disegni di Pasolini: 25 opere che svelano un ulteriore aspetto della straordinaria versatilità del suo talento.

Casa Colussi è anche sede di importanti mostre temporanee: fino al 1° maggio ci sarà la possibilità di visitare l’esposizione “Pasolini. I disegni nella laguna di Grado”, che raccoglie le opere realizzate dal poeta e regista durante le riprese di Medea. Sono 20 opere, nove delle quali inedite, tra cui tre ritratti di Maria Callas. Per chi vuole approfondire la conoscenza dei luoghi pasoliniani, da Casa Colussi ogni domenica alle 15 hanno inizio le visite guidate, organizzate in collaborazione con PromoTurismoFVG e che ripercorrono l’itinerario che lega Pasolini ai siti più rappresentativi di Casarsa e dintorni.

VINO - La Sagra del Vino ospita l’ottava edizione della Selezione Spumanti di Filari di Bolle, che incoronerà le migliori bollicine del Friuli Venezia Giulia nelle categorie: Miglior Metodo Charmat Prosecco DOC, Miglior Metodo Charmat Ribolla Gialla, Miglior Metodo Charmat, Miglior Metodo Classico e la novità della categoria per il Miglior Metodo Charmat Prosecco Rosè, oltre al riconoscimento speciale per la migliore etichetta/packaging. Premiazione venerdì 22 aprile alle ore 18.00 nella sede municipale di Palazzo Burovich de Zmajevich.

Vi saranno poi altri appuntamenti dedicati alle bollicine.

Sabato 23 aprile alle 18 nella Sala Conferenze del Ristorante Al Posta si parlerà de “Il giardino dei dialoghi - Le donne pensano al futuro”, una conferenza che avrà come tema degli approfondimenti tematici sulle pari opportunità nel mondo del vino, tra musica e parole. Il progetto è promosso dalla Commissione Regionale Opportunità in collaborazione con l’amministrazione comunale e Sportello Informadonna di Casarsa. Organizzazione a cura di Nicoletta Ermacora e Paola Gottardo.

Il secondo appuntamento è una degustazione guidata agli spumanti dell'ottava edizione di Filari di Bolle. Si terrà domenica 1 maggio alle ore 11 al Ristorante Al Posta e sarà condotta da sommelier dell'AIS FVG (su prenotazione: 338.7874972).

CULTURA - Da sempre la Sagra del Vino è anche un contenitore culturale con diverse proposte per quanto riguarda l’arte e la creatività. Dipinti, arte contemporanea, illustrazioni e incontro con gli autori, inoltre esposizioni fotografiche. Cinque le esposizioni allestite durante i festeggiamenti e alcuni eventi di presentazioni letterarie. Da studio Il Glifo di Vincenza Crimi, la mostra Energie con le opere di Vedova, Valentini, Veronesi, Kostabi, Nespolo, Perilli, Dorazio, Chia, Galliani, Musante ed Echaurren. La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Presentazione sabato 23 aprile alle ore 10.

In sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich, la mostra collettiva di pittura con esposte le 50 opere realizzate dai corsisti dell'Università della Terza Età di San Vito al Tagliamento. La mostra sarà visitabile sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. Inaugurazione venerdì 22 aprile alle ore 18.

A queste esposizioni, si aggiungono anche tre mostre fotografiche. Alla Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore in via Valvasone, una mostra che ripercorrerà i 100 anni della scuola casarsese che sarà visitabile dal 23 al 25 aprile negli orari dalle 10 alle 22. Un altro allestimento nella galleria interna di Coop Casarsa a cura dell'assessorato alle Politiche Giovanili di Casarsa dal titolo Fotografia di un mondo migliore, con le immagini realizzate da un gruppo di ragazzi dai 16 ai 19 anni che hanno partecipato ad un workshop creativo di avvicinamento all'arte fotografica proposto dal Progetto Giovani. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.30. La terza mostra, dal titolo Persone e personaggi 2 di Casarsa della Delizia nelle foto di Gigi Intorcia, sarà una rassegna di immagini semplici di persone note e benvolute realizzate nei luoghi e negli spazi aperti di Casarsa. Quest'ultima è allestita nel negozio Arman in piazza Cavour e sarà aperta nei giorni prefestivi dalle 16 alle 20 e nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20. Inaugurazione sabato 23 aprile alle ore 11.

Spazio anche alle presentazioni di libri. In Casa Piccoli (in via Risorgimento) a cura di Itinerari Calligrafici, la presentazione del libro “Lele. Il filo d'erba e la stella” a cura delle autrici Anita Terrazzino, Federica Vio e Sarah Barbato in tre giornate: domenica 24 aprile alle 10.30 e alle 16 e lunedì 25 aprile e domenica 1 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 si terrà invece un intrattenimento con le autrici, passeggiando nel giardino di casa Piccoli tra colori, calligrafia ed esperienze di terra e cielo.

SPORT E MOVIMENTO PER TUTTI - La Sagra del Vino è anche movimento e benessere: per la sua 74ma edizione, la manifestazione regina della primavera di Casarsa della Delizia mette in moto sport e conoscenza del territorio con alcune camminate adatte a tutti (anche ai più piccoli) e poi gare di pesca e tornei di basket.

Domenica 24 aprile nell'area ex polveriere si terrà la Passeggiata a 6 zampe a cura dell'associazione cinofila Casarsa della Delizia con iscrizioni alle 9.30 e alle 10 la partenza della camminata con gli amici a quattro zampe su itinerario urbano ed extraurbano. Si tratta di una camminata non competitiva a passo libero, aperta a tutti. Quota di partecipazione 5 euro.

Lunedì 25 aprile la Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore organizza Piccoli passi nella natura. Una passeggiata con partenza alle ore 10 dalla scuola in mezzo alla campagna casarsese con ristori durante il tragitto. A seguire la premiazione di tutti i bambini alle ore 12 e quindi il pranzo picnic nel giardino della scuola. Nel pomeriggio alle 14.30 lo spettacolo con Josefito Street Clown (quota di iscrizione 5 euro comprensiva di ristoro e pranzo, bambini gratuito). Lunedì 25 aprile al Laghetto Mùlinus la Gara intersociale di pesca alla trota a cura di Sps Lenza Delizia “I. D'Agaro”con inizio gare alle 8 e premiazioni al chiosco Lenza Delizia alle ore 12. Nella stessa giornata il torneo di basket al Palarosa a cura di Polisportiva Basket Casarsa in due giornate: domenica 24 aprile dalle 9.30 alle 17.30 (under 15 maschile) e domenica 1 maggio dalle 9.30 alle 17.30 (under 14 femminile).

A coronare gli eventi sportivi, la 50esima Marcia del Vino “Terre e città del Vino” su due percorsi di 6 e 12 km che si terrà come da trazione domenica 1 maggio con iscrizione e partenza dalle 8.30 alle 10 da piazza Cavour.

MUSICA E INTRATTENIMENTO – Nei locali di Casarsa, durante i festeggiamenti, tanti eventi, degustazioni e buona musica. Musica non solo nei locali ma anche nelle strade. A questi eventi, si aggiungono anche quelli di musica itinerante organizzati per raggiungere tutti i luoghi della manifestazione e rallegrare grandi e piccini. Il programma di concerti on the road prevede: sabato 23 aprile dalle ore 21.30 Funkasin Street Band stile funk fuso con altri generi come il pop, la disco e il rock, il tutto completato da diverse coreografie pensate per coinvolgere la gente...di sicuro non riuscirete a rimanere fermi! Sabato 30 aprile dalle ore 21.30 Discostajare Street Band La grinta dei fiati e dei tamburi vi sorprenderà con musica dagli anni ‘60 ai 2000 fino alle classiche stajare friulane. Si prosegue lunedì 2 maggio dalle ore 20.30 Aperisagra grande chiusura in musica con in consolle Matteo Sal - Alex G.& Mr. Kris - The Voice Bubi & Luca Bacardi in collaborazione con Aperidisco in tour, Art of Sound e #iostoacasacolbubi. Sabato 30 aprile dalle ore 19.00 in via Valvasone e via Menotti Esposizione di autotuning a cura di Darkside tuning team e Angel sounds.

Per quanto riguarda i bar e i locali casarsesi, ogni sera si potrà brindare con musica e dj diversi, tra degustazioni e momenti di festa.

Al Ristorante Al Posta, durante tutta la sagra, sarà possibile assaggiare arancine e cannoli siciliani anche da asporto. Diversi gli eventi: sabato 23 aprile dalle 20.30 musica dal vivo con Straballo Band, domenica 24 aprile alle 19 serata al caminetto con porchetta tiepida e calice di vino, venerdì 29 aprile alle 19 fritto misto di pesce e calice di vino (su prenotazione), sabato 30 aprile alle 20.30 musica dal vivo con No Exit e domenica 1 maggio alle 19 pizza and joy.

Allo storico Bar agli amici, che quest'anno celebra i suoi 95 anni, un calendario fitto di appuntamenti: sabato 23 aprile alle 18.45 nella terrazza esterna, Le bollicine musicali, un aperitivo con gli spumanti di Filari di Bolle e Cellar Door, trio acustico in concerto. Domenica 24 aprile alle 18.30 Tais e crostins con vini biologici, un aperitivo in collaborazione con Osteria Friul e alle 21.30 Stasera si suona, Sparkle Haze in concerto con chiosco birra ceca Starobrno Czech. Mercoledì 27 aprile alle 20.45 tutti insieme a vedere la semifinale di Champions League su maxi schermi, festeggiando al chiosco birra ceca Starobrno Czech. Per tutti, una pastasciutta offerta dal bar. Giovedì 28 aprile, per festeggiare il 95esimo anniversario, l'evento 1927 – 2022 Buon compleanno Bar Agli Amici, con buffet, brindisi con gli spumanti di Filari di Bolle e ricordi con la Corale Casarsese. A seguire venerdì 29 aprile, alle ore 18.45 Le bollicine musicali, aperitivo con gli spumanti di Filari di Bolle Martina Dal Cin duo. Sabato 30 aprile è la volta di Stasera si suona. Alle 21.30 Harpy! In concerto, per gli amanti sarà aperto il chiosco birra ceca Starobrno Czech. Domenica 1 maggio alle ore 18.30 Tais e crostins con vini biologici, aperitivo in collaborazione con Osteria Friul.

Anche il Caffè da Manù organizza per mercoledì 27 aprile alle 20.30 una lezione dimostrativa di balli country a cura della scuola di ballo Restless in collaborazione con Birrelia. L'evento è aperto a tutti. Da Delizia Fruit, domenica 1 maggio alle ore 11, Fruit & Vinyls in consolle Alex G. from Art of Sound in collaborazione con Punto d'Ombra.

Tanti gli eventi organizzati anche da Punto d'ombra. Si parte venerdì 22 aprile alle 19 Opening Party by Art of Sound e a seguire festa tequila espolon paloma - guest dj Bert from Cirq and Electric Monday Berlin. Sabato 23 aprile dalle 19.00 Opening Party by Art of Sound e a seguire festa della birra Luchadora - guest dj Simon Adams from King Street e OnCircle music. Domenica 24 aprile dalle 18.00 opening party by art of sound e a seguire festa Jader in collaborazione con la latteria di Aviano - guest dj Diego Broggio from db Boulevard. Lunedì 25 aprile alle 17.00 festa senza etichette by Campari soda - guest dj Andrea Santi. Giovedì 28 aprile dalle 18.00 l’aperitivo rigenerante - guest dj Mooky 100% vinyl. Venerdì 29 aprile dalle 19.00 tech my house - guest djs Phari and Lysa Chain in collaborazione con Selins Gin&more sabato 30 aprile dalle 19.00 sigillo imperiale... la storia continua domenica 1 maggio dalle 17.00 festa Aperol l’aperitivo italiano - guest dj Massimo Rossini.

Musica e aperitivi anche allo Zeb Cafè. Si parte venerdì 22 aprile dalle 18.00 con 2000 wine mix con dj Lorenzo Moretto. Poi sabato 23 aprile alle 18.00 Aperol Edition con dj Carinz e domenica 24 aprile dalle 18.00 Campari edition con dj Carinz. Si prosegue lunedì 25 aprile alle 18.00 con l’italiano medio con dj Lino Lodi e venerdì 29 aprile alle 18.00 It’s friday again con dj Ivan Pasqualini. Ancora sabato 30 aprile alle 18.00 Havana party con dj Carinz e domenica 1 maggio alle 18.00 l’aperitivo a tutto stivale con dj Mister Eli.

ARTISTI DI STRADA - La Sagra del Vino è anche una festa a misura di famiglia con tanti spettacoli per le vie del paese. Clown, maghi, mimi, funamboli, trampolieri, ballerini, acrobati e artisti col fuoco. Saranno tanti gli spettacoli che faranno colorare di risate, comicità, giocoleria, teatro, musica e sogni i festeggiamenti. Divertimento nel divertimento tra numeri spettacolari e gag esilaranti che conquisteranno gli occhi sorpresi di grandi e piccoli. Da non perdere Ciccio Clown e Pallina dalle 15.30 e Shezan Il Genio Impossibile domenica 24 aprile alle 16.30, 18.30 e 21.30. Lunedì 25 aprile Destinazione grande amore alle ore 16.30 e 18.30 e Josefito Street Clown Show dalle 15.30. Domenica 1 maggio Football show alle 16.30 e alle 18.30 e Bolle girovaghe dalle 15.30.

LUNA PARK - Ogni giorno della Sagra del Vino le attrazioni del Luna Park divertiranno non solo i bimbi ma anche gli adulti. In più i gestori offriranno come da tradizione due speciali giornate con biglietti omaggio o a prezzo ridotto promosse dai gestori del Luna Park: Ragazzinfesta si svolgerà il 27 aprile dalle ore 17 fino alle 20 e il 2 maggio dalle ore 17 fino alle 20.

MERCATINI - Durante tutti i week end di festa, nelle vie del centro cittadino grande spazio ai mercatini degli hobbisti e dell’artigianato artistico, delle antichità, del modernariato e del vintage. Non mancheranno le proposte enogastronomiche del territorio.

ENOGASTRONOMIA - Una grande festa dell’enogastronomia con le migliori eccellenze del nostro territorio e grande attenzione all’ambiente. La Sagra del Vino, che gode del riconoscimento di Ecofesta e di Sagra di Qualità, in cucina parla friulano. Dalla polenta La Delizia made in Casarsa, al formaggio Montasio, dalle patate della cooperativa Copropa di Zoppola alla carne e ai salumi da filiera friulana con Coop Casarsa e altri produttori, fino all’acqua Dolomia e ai vini selezionati tra le migliori cantine della nostra regione: tutto guarda alla sostenibilità e al territorio. Mangiare e bere di qualità in tutti e cinque i chioschi gestiti dalle associazioni locali che tramite essi autofinanziano le proprie attività. Perché Sagra del Vino è anche sedersi ad un tavolo con gli amici per gustarsi un buon piatto di gnocchi, una grigliata mista con patatine fritte fumanti, il frico con patate oppure un ottimo piatto di pesce. Nei diversi chioschi vengono anche organizzate delle serate speciali a tema: mercoledì 27 aprile in collaborazione con Corale Casarsese, Osteria Friul e Vini Ferrin – Azienda agricola Paolo Ferrin la serata Note di gusto enogastronomico (su prenotazione al chiosco Asd Vecchie Glorie).

Mercoledì 27 aprile serata speciale anche al chiosco dell'Asd Polisportiva Basket Casarsa con la paella e giovedì 28 aprile la cena in collaborazione con il ristorante 900 All'Isola (entrambe su prenotazione). I chioschi sono gestiti dalle associazioni Asd Vecchie Glorie Calcio (specialità gnocchi di patate al sugo d’anatra, il piatto “Vecchie Glorie Calcio”, frico con polenta tutto accompagnato da vini La Delizia); Asd Polisportiva Basket Casarsa (Cjarsons, trota fil di fumo, lubianska accompagnate da birre artigianali Zahre Beer e vini La Delizia); Il Disegno Aps (Cjarsons della tradizione friulana, frico “Pasolini 100”, panino goloso accompagnati da birre artigianali La birra di Meni e vini La Delizia); Lenza Delizia (Piatto del pescatore - calamari, baccalà, sardelle e chele di granchio- Seppioline in umido, Anguilla in tocio accompagnati da vini La Delizia); Asd Sas Casarsa (Piatto Delizia - il meglio delle griglie alla brace, costa, salsiccia, bistecca, pollo - e Frico Friulano accompagnati da vini La Delizia).