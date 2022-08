Conto alla rovescia per la Sagra delle Patate di Godia

Siamo ai nastri di partenza: la 46esima edizione della Sagra delle Patate di Godia apre i battenti questo venerdì 26 agosto alle 18, con taglio del nastro alla presenza delle autorità alle 19.30. Fino alla sera di domenica 28 sarà possibile, quindi, degustare le già note specialità a base di patate – dagli gnocchi al frico – e carni alla griglia, con alcune significative novità.

Fanno infatti il loro ingresso nel menù gli gnocchi al formadi frant – formaggio tipico regionale tutelato come Presidio Slow Food – e i bomboloni dolci di patate – sorta di frittelle. “Siamo entusiasti di offrire qualcosa di nuovo – spiegano gli organizzatori –, sempre fedeli alla filosofia per cui l’essenza della Sagra e dei suoi prodotti rimane la stessa, ma cercando di essere creativi all’interno di questa tradizione”.

Appuntamento da non mancare per bambini e ragazzi sarà poi la 22esima Caccia al Tesoro in bicicletta “Tra Godie e la Tôr”, alle 9 di sabato 27 (sabato 3 settembre in caso di maltempo). La caccia si concluderà con il pranzo a base di gnocchi e patate fritte (info e iscrizioni entro il 25/8 al 3333179481, partecipazione gratuita con pranzo e maglietta in omaggio, munirsi di bici propria).

Domenica 28 ritorna, invece, la manifestazione ludico-motoria A Tor pa Tôr, in collaborazione con l’Asd Keep Moving Udine (percorsi di 7, 14 e 21 km, iscrizioni dalle 7.45 e partenze dalle 8 alle 9, info segreteriakeepmoving@gmail.com): un evento aperto a tutti, per passare insieme una domenica all’insegna di una salutare camminata. Sempre domenica sarà presente anche Stefanie la Truccabimbi, pronta a decorare i visi dei più piccoli con fantasiosi disegni. Sempre attiva negli orari di Sagra anche la ricca Pesca Gastronomica, ritornata quest’anno dopo le restrizioni dovute al Covid.

La Sagra di Godia vi aspetta dunque per il primo weekend dal 26 al 28 agosto, a partire dalle 18 del venerdì e del sabato, dalle 11 della domenica (cucina chiusa dalle 16 alle 17); per ritornare poi con un lungo weekend la settimana successiva, da giovedì 1 a domenica 4 settembre – quando andrà in scena anche il cartellone musicale.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.sagradigodia.it e sulla pagina Facebook e Instagram– da seguire anche per rimanere aggiornati sulle novità, e per scoprire alcune divertenti curiosità sulla Sagra.