Conto alla rovescia per Tiare Chef Lab

Stars Cooking: il Tiare Shopping di Villesse inaugura mercoledì 13 novembre la nuova stagione dei laboratori di cucina curati dai più rinomati esperti nel settore food nazionali e internazionali. Il progetto, ideato dallo staff di Tiare Shopping e realizzato in collaborazione con Fabrizio Nonis e Sconfinando Srl, offre la possibilità di seguire lezioni di arte culinaria. Non solo ricette e ingredienti, ma anche momenti in cui apprendere le tecniche per rendere raffinata ed elegante una portata.

Durante l’inaugurazione Nonis, definito “fiorettista di carne” dal giornalismo enogastronomico, presenterà il programma dei nuovi corsi di cucina che si svolgeranno al Tiare Shopping e le modalità di iscrizione. Inoltre, tutti coloro che parteciperanno ai corsi in partenza a novembre, avranno la possibilità di diventare i protagonisti del prossimo format televisivo di Fabrizio Nonis: Cuciniamo con El Beker, registrato nel Tiare Chef Lab e in onda su Sky e sulle reti nazionali.

Dai dolci da viaggio alle varie declinazioni del pane, dalla cucina mediterranea ai sapori tipici del Friuli Venezia Giulia: molti gli incontri e le masterclass per scoprire il mondo del food design con otto celebri esperti del panorama enogastronomico. Tra i docenti, Gigi Sapiente, vincitore del concorso Miglior Pasticcere Under 35 del convegno milanese World Pastry Stars; Antonio Follador, il cui panificio a Pordenone è conosciuto per la selezione e la qualità delle materie prime anche nel rispetto della sostenibilità ambientale; Paolo Cappuccio, Chef premiato dalla guida Michelin nel 2009 e nel 2012; Veronica Defilippis, titolare e fondatrice della prima accademia di cucina “Cuciniamo con… la prima scuola di cucina carnica”, esperta dei prodotti tipici del territorio friulano.

Giuliana Boiano, direttrice del Tiare Shopping, dichiara: “Tiare si conferma ancora una volta meeting place di eccellenza, con il suo costante impegno nella promozione di iniziative qualitative dedicate ad un pubblico con differenti passioni e attitudini”.