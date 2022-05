Coop Alleanza 3.0 verso il pareggio di bilancio

Il Bilancio 2021 di Coop Alleanza 3.0 evidenzia significativi e positivi risultati nel percorso di rilancio e risanamento iniziato nel 2019. L’esercizio si chiude, infatti con vendite a insegna Coop superiori ai cinque miliardi e un recupero della marginalità particolarmente significativo, soprattutto nella gestione caratteristica che ha registrato, per la prima volta dal 2016, un Ebitda positivo.

Il risultato netto consolidato della Cooperativa si è significativamente avvicinato al pareggio: nel 2021 si registra una perdita di 22 milioni, con un recupero di ben 284 milioni rispetto al 2018, di cui 110 nel solo 2021.

Mario Cifiello, Presidente di Coop Alleanza 3.0, ha commentato: “Questi risultati sono il frutto di scelte coraggiose, necessarie e coerenti con gli obiettivi che ci siamo dati e segnano il compimento del mandato dell’attuale consiglio di amministrazione che si era assunto l’impegno di risanare e rilanciare la Cooperativa, senza mai derogare ai suoi valori fondanti. Il percorso, sfidante e complesso, è stato gravato dalla pandemia che ha avuto - e sta ancora avendo - un forte impatto sulle abitudini di consumo, ma il bilancio che presentiamo oggi ci trova più solidi difronte allo scenario attuale molto instabile. Vanno segnalati soprattutto due punti: il risultato netto d’esercizio che si avvicina decisamente al pareggio, recuperando 110 milioni in un solo anno e quasi 300 dal 2018, e il ritorno alla positività dell’Ebitda della gestione caratteristica che è al centro della strategia della Cooperativa”.

“I confortanti progressi che abbiamo ottenuto ci permettono di entrare in una nuova fase del Piano di rilancio” ha proseguito Mario Cifiello. “Questa nuova fase prevede un ammodernamento e un rilancio della Cooperativa, tenendo conto dell0 scenario macro economico e sociale reso ancora più dolorosamente incerto dal conflitto russo-ucraino. La Coop Alleanza 3.0 del futuro sarà sempre di più solida, sostenibile e avrà il prodotto Coop e i suoi valori al centro del proprio assortimento. In questo modo, potremo essere sempre più vicini alle esigenze dei nostri soci e dei loro territori, partendo dai luoghi che meglio rappresentano il rapporto mutualistico, ovvero i nostri negozi”.

Nel 2021, si sono registrate vendite a insegna Coop (somma della rete diretta, delle partecipate della GDO e di Easycoop e franchising) superiori ai i 5 miliardi, con una leggera diminuzione fisiologica rispetto al 2020, segnato dall’eccezionalità del lockdown, e comunque in crescita di 131 milioni rispetto al 2019.

L’Ebitda 2021 della gestione caratteristica ha segnato il miglior risultato dalla nascita di Coop Alleanza 3.0 (1° gennaio 2016), chiudendo per la prima volta in positivo: + 14 milioni, con un recupero di 134 mln dal 2018.

La gestione delle partecipate ha registrato un risultato positivo di euro 99,7 milioni, nonostante le difficoltà del settore turismo. Questo risultato tiene conto anche del doppio dividendo distribuito da Unipol Gruppo che va a recuperare quello non distribuito nel 2020 in ottemperanza alle raccomandazioni delle autorità di vigilanza per banche e assicurazioni.

Anche la gestione finanziaria ha apportato un importante contributo positivo per circa 27 milioni (+24 milioni rispetto al 2020) mentre la gestione immobiliare ha registrato un risultato di -11 milioni, in linea con le previsioni ed in lieve miglioramento sull’anno precedente (+1 milione).

Complessivamente, quindi, le gestioni “non core” di Coop Alleanza 3.0 hanno registrato un risultato positivo per 115 milioni, rispetto a un 2020 che aveva, invece, registrato una perdita di 26 milioni (+141 milioni). Da rilevare che, anche senza l’erogazione del dividendo straordinario Unipol, il risultato di queste gestioni sarebbe stato comunque positivo (71 milioni, +97 milioni rispetto al 2020).

La raccolta del Prestito Sociale, che finanzia le attività per il conseguimento dell'oggetto sociale, rimane consistente e stabile e si è attestata a 3,2 miliardi. Anche nel 2021 la Cooperativa ha rispettato ampiamente tutti i covenant fissati da legge e regolamento sul Prestito.

Nel 2021, infine, Coop Alleanza 3.0 ha continuato a sostenere comunità e territori, condividendo iniziative che generino valori positivi dal punto di vista sociale, ambientale e culturale, oltre che economico. Tra le tante realizzate su base quotidiana nel 2021 si vogliono ricordare:

• OPERA TUA, per il recupero dei capolavori meno conosciuti del patrimonio artistico italiano;

• CLOSE THE GAP, per la promozione di azioni concrete contro le discriminazioni di genere;

• RIACCOLTO, per la costruzione di filiere di produzione e consumo solidali, etiche, eque;

• COOP FOR AFRICA, per portare il vaccino anti-Covid dove ce n’è più bisogno;

• PIÙ VICINI per sostenere i progetti locali proposti dai Consigli di Zona;

• ACADEMY per fornire alta formazione per dipendenti e i soci.

• PER CAMBIARE IL MONDO PARTIAMO DA VICINO, attività commerciale sul sostegno alle filiere locali a partire dall’ortofrutta per arrivare alle filiere del grano del territorio.